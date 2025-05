Elhalálozás

„Köszönöm, Istenem, az életet, amit adtál, a terhet is, amit a vállamra raktál.”

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó anya, nagymama, barát és jó szomszéd,

MUNTYÁN JULIANNA

(szül. NÉMETH)

életének 68. évében 2025. május 4-én hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait május 6-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az illyefalvi ravatalozóháztól a református vártemplomi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

4334541

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kisborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi

id. BUNA ÁRPÁD

megfáradt szíve életének

64. évében türelemmel viselt betegség után örökre

megszűnt dobogni.

Utolsó útjára 2025. május 7-én 15 órakor kísérjük Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőbe.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4334543

Búcsúzunk mi, a gyászoló család, a drága édesanyától, mamától, déditől,

CSŐSZ MÁRIÁTÓL,

aki földi útját bejárva

2025. május 2-án

életének 87. évében átlépett az örökkévalóság kapuján.

Tudjuk, hogy lelke most már a béke és a fény birodalmában talál nyugalomra.

Emlékét szívünkbe zárjuk mindörökre.

Temetésére római katolikus szertartás szerint május 6-án, kedden 13 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

4334532

Megemlékezés

Szomorú alkalom a megemlékezés, / Ha te nem vagy már, minden szó kevés. / Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, / Virágot csak a sírodra vihetünk. Az utolsó anyák napi köszöntővel nem értünk haza, mert azon a május 6-i reggelen szíved nem bírta tovább. Azóta az anyák napja számunkra a megemlékezés édesanyánkra,

KÖVESDI ÁGNESRE

(szül. GÁL), aki nagy szeretettel nevelt. Halálod 30. évfordulóján köszönetet mondunk, soha nem feledünk, nyugodj békében. Majd valahol,

valamikor találkozunk.

Leányaid, vejed és két unokád, Melinda és Ildikó

4334544

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Szorgalom és munka volt az életed. Így emlékezünk édesapánkra, KÖVESDI GYULÁRA halálának 26. évében. Nyugodj békében, soha nem feledünk.

Szerető leányaid, vejed,

unokáid, Melinda és Ildikó

4334545

Drága nemes lelkű édesanyám, / Még most is szüntelen itt vagy velem, / Mint ahogy az egész életedben voltál, / Melyre most könnyezve emlékezem. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, / Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. / Lehunytad szemed, csendesen elmentél, / Szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.

Szívünkben szeretettel és mély fájdalommal emlékezünk a kilyéni

VARGYASI ERZSÉBETRE, aki ma hat hete hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4334533

Soha el nem múló szeretettel és tisztelettel emlékezünk a mi drága szüleinkre,

PÁL MARGITRA és

PÁL JÓZSEFRE haláluk

5. évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4334536

Az idő elszáll, elmúlnak az évek, / De szívünkben megmarad fájó emléked. / Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, / Mely vissza soha nem tér.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az angyalosi születésű

OPRIS ÉVÁRA (szül. BÖJTHE) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4334539