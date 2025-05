Fejlesztések Kommandón

A legfontosabb idei fejlesztés a szenny­vízhálózat befejezése, amelyhez az önkormányzatnak önrészt kell biztosítania. Emellett folytatódik a fiatalok számára épülő nZEB (közel nulla energiafelhasználású) lakások kivitelezése. Ezeket tavaly kezdték el megépíteni, bérbeadásukra – a szerződések megkötésére – jövő év közepéig kerülhet sor. Mindkét projekt a fejlesztési minisztérium támogatásával valósul meg.

Az elmúlt években sikerült kiépíteni a település ivóvízhálózatát a falu teljes területén, amely a polgármester szerint az egyik legmodernebb a megyében. A rendszert a Laúr hegyoldalán található forrásokból és a Nagy Bászka-patak partján (a betonhíd közelében) fúrt kútból táplálják nagyon jó minőségű ivóvízzel – ezt a legfrissebb laborvizsgálatok is igazolták.

A polgármester hangsúlyozta: bár az ivóvíz- és szenny­vízhálózat esetében kevésbé látványos beruházásról van szó – mivel a vezetékek a föld alatt vannak –, ezek stratégiai fontosságú fejlesztések, hiszen egy turisztikailag fejlődő településen létfontosságú a vízellátás és a csatornarendszer. Arról is beszámolt, hogy az energiatakarékosság jegyében korszerűsítik a közvilágítást is: új izzókat és – szükség esetén – új oszlopokat telepítenek, különösen a sípályához vezető út mentén. A biztonság fokozása érdekében bővítik a térfigyelő rendszert is, amely korábban már segített idegenből érkezett üzemanyagtolvajok kézrekerítésében.

ervbe vett további fejlesztések között szerepel egy új szabadtéri színpad megépítése, amelyre a GAL Progressio keretében nyújtottak be pályázatot. A meglévő színpad elavult, ezért szeretnék egy korszerűbb kulturális térrel gazdagítani a községet.

A nehezebb téli útviszonyok miatt magáncégek nem vállalják a Kommandó–Kovászna közötti autóbuszjárat működtetését, ezért az önkormányzat saját forrásból továbbra is biztosítja az elengedhetetlen közlekedési lehetőséget, mondta a polgármester. Hozzátette: az ifjúság helyben tartása szintén fontos célja az önkormányzatnak. Bár az nZEB-lakások száma korlátozott – összesen 4 lakás épül két ikerházban –, új telkek kijelölésével és típusháztervek biztosításával segítik a fiatal családok otthonteremtését az Angol Placc környékén.

Kommandó testvértelepülési kapcsolatai bővülnek: Tápióság, Tard és egy Budapest közeli település után hamarosan Nagy­ecsed is hivatalosan csatlakozik a partneri hálózathoz, a cél a kulturális és gazdasági együttműködés elmélyítése.

Az oktatás feltételei biztosítottak, az új iskola zavartalanul működik, a tűzifaellátás rendezett, és bővítik a gyermekek táboroztatási lehetőségeit is. Idén kétnapos falunapokat tartanak, hogy a távolabbról érkezők számára is vonzó legyen a programkínálat. Emellett a központi park fejlesztése is zajlik, a március 15-i ünnepség helyszínének székely kapuját egy nagyobbra cserélik.

A civil beruházások (építkezések) száma is igencsak megugrott az utóbbi években Kommandón. A falu környékén egyre-másra épülnek a kisebb-nagyobb hétvégi házak és villák, viszont az építők, illetve tulajdonosok nem helyiek. Kilétükről a falubeliek nem sokat tudnak, csak annyit, hogy buzăui, brassói, prahovai vagy bukaresti pénzes emberek, de ezt is csak az autók rendszáma alapján sejtik. Ami a „pénzes” jelzőt illeti, ebben egy cseppet sem tévednek, hiszen olyan pazar luxusvillákat, panziókat, mint amilyent az idegen „honfoglalók” építenek, a szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező őshonosok nem engedhetnek meg maguknak.

Az építkezések számával nem is lenne baj, mondják, hiszen ezáltal Kommandó turisztikailag fejlődik, és ahogy Kocsis Béla polgármester szereti mondani: „a falu épül és szépül”. Csakhogy a környéken látható sok szép épület között táj­idegen kakukktojást is lehet látni. Ott van például a falu bejárati székely kapuja árnyékában egy máramarosi faragott kapu és a telek vesszőből font kerítése, ami ugyan a máramarosi tájban szép, viszont Kommandón nem képvisel semmilyen helyi értéket.

Eme észrevételünkkel kapcsolatosan Kocsis Béla polgármester elmondta: fontosnak tartja a hagyományos falukép megőrzését, és a helyi önkormányzat nem is engedélyezné a tájidegen építkezéseket, azonban a községnek nincs urbanisztikai szakembere, ezért az építkezési engedélyeket a megyei tanács bocsátja ki. Ezért van az, hogy a helybéliek azt sem tudják, kik építkeznek a falujukban.