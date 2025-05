A Semmelweis Egyetem Pető András Kara idén is meghirdette négyéves, nappali tagozaton zajló konduktorképzését. A felvételit megelőző alkalmassági vizsgák közelsége okán – ezek májusban és/vagy augusztusban zajlanak – Kovács Erzsébet konduktor-programfelelőssel arról beszélgettünk, kiket várnak a főiskolai képzésre, miként zajlik az oktatás, a végzettek pedig hol, milyen intézményekben helyezkedhetnek el.

Azokat várják, akik középiskolát végeztek és hivatásként élik meg a segítő szakmát: annak van helye ezen a főiskolán, aki úgy érzi, hogy a különböző neurológiai betegségekkel együtt élő embertársai egyéni sikereihez hozzá szeretne járulni, és részese lenne egy életvitelt átformáló munkának.

A négy év során a tanulók egészségügyi és pedagógiai képzésben részesülnek, kicsit mozgásterapeutákká, gyógytornászokká, logopédusokká és pszichológusokká is válnak. Ami legalább olyan fontos, mint az elméleti tudás: a gyakorlatban alkalmazható mintákat is elsajátítanak.„A tanári képzés során Romániában tíz százalék alatt van a gyakorlat, a gyógypedagógus-képzés esetében a húsz százalékot közelíti, a Pető-intézetben viszont közel felét teszi ki. Három hét elméleti oktatást három hét gyakorlat követ, és ez az ütemesség egész tanévben kitart. Túlzás nélkül el lehet mondani tehát, hogy mire lejár a képzés, nem csupán okleveles fiatal, hanem gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakember lép ki az intézmény kapuján – mondotta Kovács Erzsébet.

A felvételit alkalmassági vizsga előzi meg. Felmérik a fizikai erőnlétet (fekvőtámasz, guggolás, egyensúlyozás és a testi koordináció­ra is figyelnek), ének-zenei alapismereteket kérnek (babáknál vagy óvodában-iskolában a terápiához ez is hozzátartozik) ezért szabadon választott gyermekdalt kell elénekelni, néhány ritmust kell visszatapsolni, az anyanyelvi felmérésen (vers vagy prózai szöveg felolvasása) a helyes beszédet figyelik, hiszen a munkájuk során nagyon sokat kell majd beszélniük és utasításokat adniuk. Pályaorientációs beszélgetés során arra kérdeznek rá, mi motiválta a felvételizőt a jelentkezésre. Aki ezeken megfelel, sikeres felvételt nyer: mert ez egy új szakma, nincs túljelentkezés, aztán időközben úgy is kiderül, elég elhivatott-e az illető ahhoz, hogy ezt a nem mindennapi feladatot hosszú távon vállalni tudja.

Az alkalmassági vizsgákat május 10-én, illetve – ha az első lehetőséget a jelentkező valamilyen okból kihagyta – augusztus 25-én tartják. Az oktatás Illyefalván zajlik, a felvett tanulók részére kérésre kétágyas szobákban ingyenes bentlakást és ebédet biztosítanak. A végzettek speciális iskolákban pedagógusként, de rehabilitációs központokban gyógytornászként is dolgozhatnak, kórházak újszülött- vagy neurológiai osztályán, de akár az ortopédián is elhelyezkedhetnek, hiszen néha ott is szükség van konduktorra.