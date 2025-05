Bírósági úton érte el a diszkrimináció miatti panaszok egyszerűbb jelentését a Székely Figyelő Alapítvány, amely szerint a panaszosoknak a jövőben nem kell az elkövető lakcímét is tudni az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) benyújtott panaszuk elbírálásához – közölte tegnap a gyergyószentmiklósi székhelyű civil szervezet.

Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke tegnap sajtótájékoztatón ismertette a CNCD működési szabályzatának módosításához vezető jogi eljárásokat. Az MTI-nek küldött dokumentáció szerint a civil szervezet Kölcsey Ferenc szobrának 2023. április 12-én történt, román nacionalisták által megzavart avatása kapcsán nyújtott be panaszt a CNCD-hez egy bukaresti lakos ellen, aki részt vett és előzetesen uszított a szoboravató ellen.

Mint írták, a diszkriminációellenes testület azzal az indokkal utasította el panaszuk orvoslását, hogy csupán a bepanaszolt személy neve szerepelt benne, de a lakcíme nem. A CNCD működési szabályzata szerint a beadványnak a bepanaszolt személy nevét és lakcímét – jogi személy esetén megnevezését és székhelyét – is tartalmaznia kellett, holott az alapítvány szerint az EU 2000/43/CE számú direktíváját gyakorlatba ültető romániai jogszabály – mely a diszkriminációt, uszítást, megalázó viselkedést stb. bünteti – a büntetőeljáráshoz hasonló eljárást ír elő, és a panasz benyújtásának nem feltétele az elkövető neve és bármely személyes adata. Utóbbit a bíróságokhoz hasonlóan a CNCD is kikérheti a lakosság-nyilvántartó hivataltól, és a hivatalból indított eljárások során meg is teszi – húzták alá.

A székelyföldi alapítvány bíróságon támadta meg a CNCD határozatát, egy újabb keresetben pedig azt is kérte az igazságszolgáltatástól: kötelezzék a testületet, hogy módosítsa működési szabályzatát, és törölje belőle a kifogásolt előírást. Meglátásuk szerint ez nehezítette a sérelmet szenvedők azon lehetőségét, hogy elégtételt kaphassanak, ahogyan azt is, hogy az említett jogszabályt megsértők elnyerjék jogos büntetésüket.

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla 2024. október 10-i alapfokú ítéletében érvénytelenítette a CNCD működési szabályzatának kifogásolt előírását, és miután a testület nem fellebbezte meg a döntést, az jogerőre emelkedett. A Marosvásárhelyi Ítélőtábla 2025. április 1-jén hozott ítéletében ugyanakkor érvénytelenítette a CNCD-nek a nagykárolyi eset kapcsán hozott elutasító határozatát is, és kötelezte a testületet, hogy orvosolja az alapítvány korábban elutasított panaszát – közölte a civil szervezet.

A Székely Figyelő Alapítvány felszólította az erdélyi magyarokat: ha diszkrimináció vagy uszítás áldozatai, nyújtsanak be panaszt a diszkriminációellenes testülethez. „Ugyanis társadalmi érdek az, hogy a közbeszéd minősége javuljon, ehhez pedig az kell, hogy az emberek tudják: a tetteiknek következményeik lehetnek, s gondolják meg kétszer is, hogy nyilvánosan teret engednek-e magyarellenes érzelmeik kinyilvánításának” – szögezte le az alapítvány.