Drezda, a kultúra városa

A diákok számára kijelölt téma a két iskola, a két város, illetve azok környezetbarát életmódjának a bemutatása volt. Tanintézményünket Albert Fruzsina és Vas Petra 9. osztályos, Gödri Bíborka, Klozer Andrea és Török Anna Abigél 11-es diákok, alulírott német szakos tanár és Ferencz Katalin igazgatóhelyettes képviselték.

Első nap az iskola igazgatója, Elke Fiedler, Hartmut von Skrbensky, valamint a tanári közösség fogadott, akiknek bemutattam városunkat és az iskolánkat. A Semper Oberschule egy magániskola, amelyet részben a Semper csoport, részben a szülők tartanak fenn. Minden délelőtt tanórákat látogattunk, diákjaink matematika-, fizika-, történelem-, angol- és németórákon vettek részt, a tanárok a német nyelvű órákon figyelhették meg a tanítási módszereket.

Mivel építészete és művészeti gyűjteményei miatt Drezda az egyik legszebb német város, bőven akadt minden délutánra látnivaló. Ellátogattunk a renoválás alatt álló Zwinger barokk épület­együttesébe, azonban csak a Régi Mesterek Képtárába (Galerie der Alten Meister) mehettünk be, ahol Vermeer, Tiziano, Dürer alkotásait is megcsodálhattuk. A Frauenkirche, amely a II. világháborúban megsemmisült, és amelyet csak 2005-ben, az újjáépítése után szenteltek újra, lenyűgöző látvány, tornyából csodálatos kilátás nyílik a városra, az egész környékre. Erős Ágost 16. században épített palotája ad otthont a Zöld Boltozatnak (Grünes Gewölbe), ahol a szász királyi család kincstára található. A porcelánkiállítás mellett a Régi Mesterek képtárában Rafael, Rembrandt és Rubens művei is láthatóak. Egy másik lenyűgöző látványosság a Szentháromság-székesegyház (Hofkirche), vele átellenben a tér meghatározó épülete, a Semper Oper áll. Erről a térről a Frauenkircheig tartó útvonalon megcsodálhattuk a 102 méter hosszú kerámia­freskót, a Fürstenzugot (Fejedelmi Menet), amely Szászország uralkodó dinasztiájának lovas felvonulását ábrázolja. Minden délutánra jutott a csodálatos látványokból, de így sem tudtunk mindent megnézni, a múzeumok, képtárak 17 órakor bezártak.

Lehetőségünk volt a város polgármesteri hivatalába is ellátogatni, ahol Birnbaum úr, az intézmény szóvivője fogadott és bemutatta az épületet. Ottlétünk ideje alatt éppen költözött a polgármesteri hivatal az eredeti pompájában felújított régi épületbe. Így is volt mit látni, csodálatos a bejáratot uraló kupola, a közmondásokkal, virágmintákkal díszített pince, amelynek az akusztikáját Fruzsina zongorajátékával ki is próbálta. A polgármester nem tartózkodott az épületben, de az irodájában átadtuk Birnbaum úrnak a Sztakics Éva alpolgármester asszony által adományozott, csodálatos kivitelezésű, hagyományainkról szóló könyvet.

Szerdán vendéglátóink a Szász Svájc (Sächsische Schweiz) Nemzeti Parkba szerveztek kirándulást. A különleges formájú sziklaformák között kiépített mászóúton túrázhattunk, a legmagasabb pontról csodálatos látvány bontakozott ki.

Csütörtökön megnéztük, milyen továbbtanulási lehetőségeket kínál a TU Dresden, a Drezdai Műszaki Egyetem. A kisváros méretű területen fekvő, 126 szakiránnyal rendelkező karon 35 000 hallgatót oktatnak, minden kar egy híres német tudósról elnevezett külön épülettel rendelkezik.

Mivel Drezda Szászország politikai központja, itt található a tartományi parlament és kormány székhelye is. A Landtagban Martin Mod­schiedler CDU-s képviselő, valamint Hoffmann irodavezető urak fogadtak, akik végigvezettek az épületben, megmutatták a konferenciatermet, az irodákat.

Pénteken az iskolába látogatott Oliver Schenk, a CDU európai uniós parlamenti képviselője, aki a kilencedikes diákokkal beszélgetett a Szászországot, Németországot érintő kérdésekről. Ezen a találkozón mutatták be iskolánk diákjai, Albert Fruzsina és Klozer Andrea vetített képes előadásukat városunk környezetvédelméről, a megújuló energiák felhasználásáról, az újrahasznosításról.

A Drezdában eltöltött öt nap tanulságos volt, diákjaink megállapították, hogy itthon jó helyen élnek, minden igénynek megfelelő tanintézményben, felkészült tanárokkal tanulhatnak. Az utazás nagyon jó lehetőség volt a német nyelv gyakorlására, kapcsolatot teremthettek velük egykorú fiatalokkal. A Semper-Oberschulevel folytatjuk a kapcsolatot, már kezdjük a következő téma közös kidolgozását.

Krecht Gyöngyvér Mária