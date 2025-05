A lehető legrosszabban indult a Sepsi-SIC számára a galaci vendégjáték, hiszen a 16. másodpercben az első kapura lövésből már gólt is kaptunk (1–0). A találat után némileg rendezte sorait a playoff-újonc szentgyörgyi csapat, ám a 4. percben ismét zörgött a hálónk, ekkor szintén Alan S. volt eredményes (2–0). A folytatásban az ellentámadásokra berendezkedett zöld-fehérek előtt is adódott ziccer, de Veress és Máthis sem talált célba. A túloldalon viszont a 11. percben egy szép támadás végén Camara tovább növelte a Galac előnyét, majd kevéssel később André S. is beköszönt Korodi kapujába (4–0). Hazai kapufa után Kanyó kétszer és Csog egyszer volt közel a gólszerzéshez, ami a 18. percben Camara révén ötödszörre is összejött a United együttesének (5–0).

A fordulás utáni első pillanatokban a csereként beállt Papp több bravúrt is bemutatott, ám a 26. percben tehetetlen volt Camara éles szögből leadott lövésénél (6–0). Kevéssel később Máthis vezetett egy gyors szentgyörgyi támadást, a kapu elé bevágott passzát pedig Nastai pöckölte be saját kapujába. Fél perc múlva Gáll bombázott távolról és ismét zörgött vendéglátóink hálója (6–2). A 27. minutumban Pappot kiállították, és André S. gólra váltotta a galaci emberelőnyt (7–2). A találkozó 31. percében David egyedül tört a kapunkra, aztán Korodi kicselezése után megszerezte csapata újabb gólját (8–2). A meccs utolsó perceiben többször is a kapufán csattant a laszti, de újabb gól már nem született, így a Sepsi-SIC súlyos vereségbe szaladt bele a Duna-parti városban.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, playoff – 7. forduló: Galaci United–Sepsi-SIC 8–2 (5–0).

Galac, Duna Sportcsarnok. Vezette: Vlad Ciobanu és Andrei Mihălcuț. Galac: Lopez–Araujo, Alan S., André S., David (cserék: Cârdei, Crișan, Crăciun, Cireș, Mihai, Mihalache, Nastai, Camara, Boșneagă). Edző: Eder Fabiano. Sepsi-SIC: Korodi–Kanyó, Veres, Szabó, Fábián (cserék: Papp, Bende, Gáll, Csog, Szőcs, Máthis, Vajna). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Csog (26.), illetve Araujo (29.), Crăciun (31.). Piros lap: Papp (27.). Gólszerzők: Nastai (26. – öngól), Gáll (26.), illetve Alan S. (1., 4.), Camara (11., 26.), André S. (16., 29.), Crișan (18.), David (31.).