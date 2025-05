A győztes mindent visz

Mindezeknek azonban híján van az ország, és bármennyire jogosan haragszunk azokra, akik eddig és ide vezették, nem segít, ha utánuk dobjuk azt is, ami még megvédhet minket attól, hogy visszakerüljünk a múlt századba, és nem is a nyolcvanas, hanem a húszas-harmincas évekbe. A vasgárdista korszakba, amelynek Simion és társai nagy csodálói.

És most minden eszköz a kezükbe hullhat ahhoz, hogy ezt a nagy álmukat megvalósítsák. Május 18-án ugyanis nem csupán államelnököt választunk, hanem bizonyos mértékben államformát is: jelenleg ugyanis ideiglenes az államfő, a kormányfő, a szenátus elnöke (aki az ország második embere), két demokratikus párt (a PNL és az USR) elnöke – de billeg a szék Marcel Ciolacu PSD-elnök alatt is –, a román hírszerző szolgálat (SRI) igazgatója, a nép ügyvédje; ráadásul az alkotmánybíróság három tagjának jár le a mandátuma az idén, a főügyésznek pedig jövőben. És ha George Simion lesz az államfő, a maga embereit fogja kinevezni minden állami tisztségbe. Sőt, még többet is markolna: kedd esti interjújában kertelés nélkül kijelentette, hogy megválasztása esetén a parlament feloszlatásáig is elmegy, amíg olyan kormány nem alakul, amilyent ő akar, és amelybe néhány kulcsfontosságú minisztert – a külügyi, honvédelmi, belügyi és igazságügyi tárcák vezetőit – személyesen ő fog kiválasztani. Adjuk hozzá a szenátusi elnököt – mert ha Simion nyer, a PSD valószínűleg átpártol a „proeurópai” táborból az AUR mellé, a párt tagjainak és szimpatizánsainak nagyobb hányada amúgy is oda húz –, a SRI igazgatóját, a nép ügyvédjét, az alkotmánybíróságot, a hadsereget (amelynek legfőbb parancsnoka az államfő), és a választások előtt magára erőltetett viselkedési béklyóiból kiszabadult új parlamenti többséget, amely a totális hatalom megtartása érdekében fog törvényeket hozni.

Anélkül hogy bárki is zavarná, az ellenzék ugyanis gyenge lesz: a PNL-ben és az USR-ben is zűrzavar és megosztottság uralkodik jelenleg, az RMDSZ pedig szövetségesek nélkül nemhogy fejleszteni, megvédeni sem fogja tudni a magyar közösséget. Az már most biztosnak látszik, hogy Simion alatt sanyarú idők jönnek nemcsak a magyarságra, de az ország egészére is, hiszen már az első fordulóban aratott sikere elég volt ahhoz, hogy leértékelődjön a lej, és hogy a Simionnak szurkoló Oroszország Romániát hibáztassa az ukrajnai háborúért, ami már szinte hadüzenet. Az AUR elnöke most ugyan próbálja a mérsékelt politikust játszani (hogy növelje szavazótáborát), de ő maga is mondta, hogy ez csak a második forduló előtti stratégia része...

Semmi kétség: akár tetszik nekünk Nicușor Dan, akár nem, rá kell szavaznunk, ha meg akarunk menteni valamit az elmúlt 35 év nehezen kiküzdött eredményeiből. Épp ezért mindent meg kell tettünk azért, hogy Nicușor Dan legyen a következő államfő. Menjünk szavazni, és mozgósítsuk erre minden rokonunkat, ismerősünket. Most még van esélyünk Simion félreállítására.

George Simion botrányos megnyilvánulásaitól visszhangzott a parlament. 2022-ben tettlegesen is letámadta Virgil Popescu akkori energiaügyi minisztert. Képernyőfelvétel: YouTube