Múlt szombaton asztalitenisz-viadallal indult a KSE-napok idei kiírása, kedden volt kisiskolás minifoci-bajnokság és kerékpáros felvonulás, szerdán pedig a futásé volt főszerep. Csütörtökön a labdarúgó-, a cselgáncs- és a tekevetélkedők mellett a Vigadó Művelődési Központ nagytermében tartották meg a Sportgálát, amelyen a 2024-es esztendő legjobb kézdivásárhelyi sportolóit díjazták.

„Ez egy összetett sportrendezvény, ami hét napon át különböző sportágakban és különböző helyszíneken zajlik. Az előző évekhez hasonlóan, idén is huszonöt edző és testnevelő tanár bevonásával szerveztük meg a KSE-napokat, ami egyaránt szól a kicsiknek és a legidősebb korosztálynak is. A tavaly a rendezvényünk legmagasztosabb pillanata és talán a legjobban sikerült momentuma a sportolók felvonulása volt, amire idén is sok résztvevőt várunk. Egy esztendeje közel kétezren voltak jelen, és nagyon bízom abban, hogy a várható eső ellenére is sokan kilátogatnak a Sinkovits Stadionba. A május elején rendszeresen megtartott KSE-napok célja, hogy minél több kézdivásárhelyit tudjunk megmozgatni. A leigazolt sportolók mellett az amatőrökhöz és az egyszerű emberekhez is szólunk, azt szeretnénk elérni, hogy ezeken a napokon városunk, valamint környéke együtt mozogjon” – nyilatkozta Kocsis Zoltán, a kézdivásárhelyi önkormányzat sportiroda-vezetője.

A teljesség igénye nélkül a hétvégi események közül a következőket ajánljuk olvasóink figyelmébe: ma lesz darts- és táncbemutató, teqball-bajnokság és indulnak a kosárlabda-vetélkedők is. Szombaton 10 órától a Sinkovits Stadion ad otthont az ünnepi felvonulásnak, de emellett sor kerül jégkorong-mérkőzésre, gombfoci-bajnokságra és sakkversenyre is. Vasárnap lábtenisz-bajnoksággal, minimaratonnal és amatőr műkorcsolya-versennyel zárulnak az idei KSE-napok. (t)