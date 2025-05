Tiszta város a fesztiválhétvégén is

Máthé László igazgató közölte, a színpadok előtti tereket főként éjszaka, illetve kora reggel tisztítják meg, a szemeteseket, kukákat azonban folyamatosan ürítik, cserélik a szemetes­zsákokat minden olyan helyszínen, ahol tömegek fordulnak meg. A kihelyezett 72 mobil WC-t reggelente fertőtlenítik, takarítják, ezek szomszédságában hat kézmosót is felállítanak. A fesztiválhétvégén 240 darab 120 literes kukába, 35 darab egy köbméteres szemetesbe, valamint két nagyobb fémkonténerbe gyűjtik a különböző rendezvényeken keletkező hulladékot. Az igazgató megjegyezte, az előző évben mintegy 250 köbméter hulladék gyűlt össze a Szent György-napi vásári forgatagban, ami elmarad a korábbi években termelt mennyiségtől.

A Tega más jellegű tevékenységekkel is kapcsolódik a városünnephez. A szépmezői kutyamenhely munkatársai ezúttal is kihozzák az Erzsébet parkba néhány gondozottjukat. Szombaton és vasárnap 13–17 óra között nem csupán a kutyasimogatásra, de az örökbefogadásra is lehetőség lesz a helyszínen. A gyermekeket a környezettudatosság fejlesztését célzó ismeretterjesztő játékokkal, az újrahasznosítást népszerűsítő tevékenységekkel várják majd, és visszatér a sokak által kedvelt Kuka Tündér is – ígérik.