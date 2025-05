Könyvbemutató

♦ Ma 17 órától mutatják be Nagyenyeden a Dr. Szász Pál Közösségi Házban a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének legutóbbi két kötetét. A Vértelen vértanúk – Kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek című könyv tavaly decemberben jelent meg Illyefalván, a Kárpátországi szolgálat egy évvel korábban ugyanott. Jelen lesz: Galbács Pál, a kötetek ötletgazdája, Bedő Zoltán felelős kiadó, Sarány István és Szekeres Attila szerkesztők, Basa Emese és Préda Barna társszerzők. Az est házigazdája Basa Emese.

♦ A kézdivásárhelyi református templomban május 18-án, vasárnap 16 órától bemutatják a Bartos Lóránt – Iochom István szerzőpáros Kézdi-Orbaiszék református templomai című könyvét. A kötetet bemutatja Beder Imre református lelkipásztor, Jánó Mihály művészettörténész, illetve Fórika Balázs kántor, zenetanár. Közreműködnek a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai.

Kiállítás

KOVÁSZNÁN a művelődési ház Ignácz Rózsa-termében ma 17 órától megnyílik Czilli Aranka Lélek-exponálás című, első egyéni fotókiállítása. A kiállítást méltatja Borviz Attila csíkszeredai fotóművész, házigazda Konnát Rita művészeti referens. Közreműködik a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diákszínpada, illetve zongorán Czilli Samu. A tárlat különlegessége hogy minden kiállított fotóhoz egy-egy vers is társul, első alkalommal 2025 áprilisában a magyar költészet napja alkalmából mutatták be Brassóban a Reménység Házában.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítóterében május 14-én, szerdán 18 órakor nyílik meg a MAMŰ Mátrix című tárlat. A MAMŰ Társaság szemléletéről, az aktuális tendenciákról, illetve a művészeket foglalkoztató alkotói kihívásokról egyfajta helyzetképet adó és főként erdélyi kötődésű alkotókat megszólító kétszintes kiállítást, amelynek kurátorai Zakariás István és Ferencz S. Apor képzőművészek, megnyitja Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Túros Eszter művészettörténész és Zakariás István, a MAMŰ Társaság elnöke. Kiállító művészek: Antal Malvina, Babinszky Csilla, Berze Imre, Bocskay Vince, Bodor Anikó, Bukta Imre, Daradics Árpád, Dóró Sándor, Elekes Károly, Erdélyi Gábor, Erőss István, Ferencz Zoltán, Ferencz S. Apor, Gulyás Andrea Katalin, Győrffy Sándor, Herman Levente, Horváth Levente, Jovián György, Koroknai Zsolt, Kopacz Kund, Lucza Zsigmond, Majoros Áron Zsolt, Makkai István, Mayer Éva, Nagy Árpád Pika, Ocskay László (Doky), Pál Péter, Pető Hunor, Pokorny Attila, Sánta Csaba, Sebestyén Zoltán, Stark István, Stefanovits Péter (Stefa), Szabó Ábel, Szász Sándor, Szigeti G. Csongor, Szotyory László, Szurcsik József, Tasnádi József, Ujvárossy László, Ütő Gusztáv, Vincze Ottó, Zakariás István.

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM Bartók Béla-termében május 15-én, csütörtökön 15 órától megnyitják az intézmény legújabb időszakos kiállítását. A Kós Károly műhelye című tárlat eredeti tervek, archív fényképek, kortárs ábrázolások és dokumentumok segítségével mutatja be a fiatal építész korai remekműveit. Korabeli publikációk és saját írásai révén a sztánai Varjúvárban született, több műfajt érintő és a közösségszervezéshez is szorosan kapcsolódó víziói és eredményei is megjelennek. A kiállítás kurátora Anthony Gall Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dékánja. Társkurátor: Simon Magdolna. A megnyitón a vendégeket köszönti Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Beszédet mond: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója, Anthony Gall, a kiállítás kurátora. Moderátor: Prezs­mer Boglárka, a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatának vezetője, közreműködik: Deák Anett, a Plugor Sándor Művészeti Líceum végzős diákja. A szeptember 1-ig látogatható kiállítás alapja a 2024-ben Budapesten a Műcsarnokban megrendezett nagy sikerű, azonos című tárlat.

Színház

EGYÉNI EST. Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Bábstú­dióban ma 19 órától látható a Determinált című előadás, Pignitzky Gellért egyéni műsora József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán. Korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 20 perc, szünet nélkül.

VENDÉGJÁTÉK. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében május 14-én, szerdán 19 órától és 15-én, csütörtökön 19 órától Heinrich von Kleist: Amphitryon – a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának előadása, rendező: Bocsárdi László (időtartam: 2 óra, szünet nélkül).

KOVÁSZNA. Duncan Macmillan: Lélegezz! című darabját ma 13 órától Kovásznán a Városi Művelődési Házban játssza az Udvartér Teátrum. A jegyek ára 30 lej, a diákjegy 10 lej.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Május 15-én, csütörtökön 19 órától Bukarestben a Bulandra Színház Liviu Ciu­lei-termében a társulat bemutatja az Ecce Homo című táncszínházi előadását, amely Munkácsy Mihály festészetét a mozgás és a zene eszközeivel kelti életre. A vendégjáték a Háromszék Táncszínház és a Bulandra Színház első együttműködése.

Zene

BEETHOVEN SZONÁTÁI. Május 14-én, szerdán 19 órától rendkívüli zenei produkció­ra hívja az érdeklődőket az Árkosi Kulturális Központ (Zeneház, Olt utca 6. sz.) Szőcs Botond (zongora) és Magdalena Suciu (hegedű) közreműködésével. A négy részből álló koncertsorozat műsorán Ludwig van Beetho­ven hegedűre és zongorára írt összes szonátája szerepel. Az első koncert műsora: 1. számú szonáta zongorára és hegedűre, op. 12, no. 1, 4. számú szonáta zongorára és hegedűre, op. 23, illetve 6. sz. szonáta zongorára és hegedűre, op. 30, no. 1. A helyek száma korlátozott, jegyeket (20 lej) előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Egy Mine­craft-film (román feliratos), 16.30-tól Lajhár expressz (magyarul beszélő), 18 órától Majd elválik (román feliratos), 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.15-től Glória (magyarul beszélő), 20.30-tól Mennydörgők* (román feliratos).

KÉZDIVÁSÁRHELYEN a Vigadó Művelődési Központban a Vándormozi program keretében ma 13 órától a Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise című film látható (16 éven felülieknek ajánlott), jegyár: 15 lej; 19 órától a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjáték lesz műsoron, jegyár: 25 lej.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban május 15-ig naponta 9–17 óráig szünetel az áramszolgál­tatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, régi ruhákat szállít el ma Komollón és Bitán, szerdán Egerpatakon és Szacsván. Honlap: tega.ro.

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS. Mától ismét lehetséges a kerékpárszállítás a Multi-Trans sugásfürdői járatain. A szolgálatás keddtől péntekig vehető igénybe a 16 órakor induló, szombaton és vasárnap, valamint az iskolai vakáció ideje alatt a 10 órakor és a 16 órakor induló járatokon. A kerékpárszállítás díja: 2,5 lej.

TERMELŐI ÉS VIRÁGVÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén május 16. és 18. között kerül sor termelői vásárral egybekötött virágvásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.

PONTOSÍTÁS. Lapunk május 8-i számában a Bemutatkoznak a civil szervezetek című írásunkban a szervező megnevezését hiányosan közöltük. Helyesen: a civil sétányt a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) NGO Matches uniós projekt középrégió rendezvényeinek szervezőjeként és lebonyolítójaként a LAM Alapítvány szervezte.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (0367 804 709) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár tart nyitva.