Minden sorozatot figyelembe véve az esti lesz a két alakulat kilencedik összecsapása, és bár márciusban két mérkőzést is elvesztett a Sepsi-SIC, összességében öt győzelmet és egy döntetlent ért el a Marosvásárhelyi VSK ellen. A két csapat legutóbbi találkozóját 8–1-re nyerték meg a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek, akik a playoff 7. fordulójában 8–2-re kikaptak a bajnoki címvédő Galaci United otthonában. A vásárhelyi legények is vereséggel melegítettek a mai rangadóra, hiszen május 5-én szoros csata végén 2–1-re maradtak alul az FK Székelyudvarhely vendégeként.

„Bízom a hazai győzelemben és abban, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot, még annak ellenére is, hogy vannak hiányzóink. Csog és Papp eltiltás miatt nem léphet pályára, Szőcs viszont beteg, de reménykedem abban, hogy meggyó­gyul és bevethető lesz a Marosvásárhely elleni rangadón. Az utóbbi időben mindig parázs mérkőzést játszottunk velük, most sem számítok másra. Úgy gondolom, hogy egy agresszív, fiatal és nagyon harcias csapattal fogunk farkasszemet nézni, és ezúttal is kemény mérkőzésnek nézünk elébe. Mivel a mostani idényből ez az utolsó itthoni meccsünk, várjuk szurkolóinkat, hogy minél nagyobb számban látogassanak ki a Szabó Kati Sportcsarnokba, közösen örülhessünk a játék szépségének és a győzelemnek” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edzője.

A rájátszás 8. fordulójának mérkőzései (ma): Galaci United–FK Székely­udvarhely (18 óra, Digi Sport 4), Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi VSK (19 óra).

Az állás: 1. Galac 56 pont, 2. Székelyudvarhely 53, 3. Marosvásárhely 31, 4. Sepsi-SIC 23.