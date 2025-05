A Simion szerint Debrecen is román város címmel vasárnap kiadott közleményében az EMSZ országos elnöksége George Simion több magyar­ellenes megnyilvánulását idézte fel. A párt szerint csak az tagadja, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke magyargyűlölő, aki nem látta azokat a videófelvételeket, amelyeken Simion marosvásárhelyi magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása miatt „őrjöng”, amelyeken Sepsiszentgyörgy utcáin „hergel” a március 15-én kitűzött magyar lobogók miatt, vagy amelyeken „Simion és bandája betör hősi temetőnkbe és meggyalázzák őseink sírjait”. Az EMSZ szerint olyan felvétel is létezik, amelyen Simion nyíltan kijelenti: Románia határainak a Dnyesztertől a Tiszáig kellene tartaniuk, vagyis szerinte „Debrecen, Békéscsaba és Nyíregyháza is román városok”.

A közlemény szerint Simion jóbarátját, azt a Dan Tanasăt akarja megtenni kulturális miniszternek, aki perek tucatjait indította magyar vezetésű önkormányzatok ellen a magyar jelképek használata és magyar feliratok miatt.

Az EMSZ szerint George Simion gyűlöli a magyarokat, és miközben keresztény Európáról beszél, ő maga a hamis keresztény jellemző romániai példája. „Nem lehet ugyanis keresztény az, aki nem tudja elviselni felebarátja nyelvét, kultúráját, annak egyházait és történelmi jelképeit. Nem lehet keresztény az, aki saját nemzetbéli felebarátait is becsapja, például azzal, hogy betarthatatlanul alacsony árú lakást, otthont, ezzel pedig jobb életet ígérve hazudik nekik. Továbbá nem lehet keresztény az, aki felebarátaira kezet emel, torkaszakadtából üvöltözik azokkal, függetlenül attól, hogy egyszerű biztonsági őrökről, újságírókról vagy képviselőtársairól van szó” – sorolja az EMSZ.

A párt szerint soha nem volt nehezebb, egyszersmind egyszerűbb dolga az erdélyi magyaroknak, mint a vasárnap megrendezendő, sorsdöntő államelnök-választáson. „Helyzetünk nehéz, hiszen karnyújtásnyira került a hatalom megszerzésétől a román szélsőségesek vezére, George Simion. Ugyanakkor a feladat egyszerű: május 18-án a lehető legtöbbünknek kell szavaznunk, és nemet mondanunk a gyűlöletre” – olvasható a felhívásban.