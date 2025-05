Négyéves lett a Lábbusz

Vidám sárgába öltözött péntek reggel Sepsiszentgyörgy főtere: a reggelenként gyalog iskolába, illetve óvodába menő gyermekek, kísérők, szülők és szervezők rendhagyó módon ott gyűltek össze a négy éve útnak indított Lábbusz születésnapjának megünneplésére. Torta is volt, torna is, de leginkább jókedv.

Az egybegyűlteket a szervező Buslig Kincső köszöntötte, aki hétről hétre mind a kilenc járathoz megkeresi és beosztja a gyermekek kísérőit; elsősorban azoknak mondott köszönetet, akik nap mint nap működtetik a programot. Ez véleménye szerint nem csupán a gyermekek biztonságos iskolába jutását szolgálja, hanem példát is mutat a közösség számára, hiszen nem mindig könnyű korán kelni – ám aki megteszi, az többnyire mosolyogva érkezik célba. Jelenleg nagyjából 160 gyermek lábbuszozik naponta (ez mintegy 80 gépkocsival jelent kevesebbet a város reggeli csúcsforgalmában), akiket ebben a tanévben, az elmúlt 33 héten 707 önkéntes, köztük 60 szülő, pedagógus és nyugdíjas kísért el minden reggel; a kilencedik járat tavaly szeptembertől működik, a Sepsi GAL Egyesület jóvoltából az Őrkőn 30 gyermek sétál együtt az óvodába, iskolába. Általában cégek, intézmények, civil szervezetek vállalnak egy-egy hetet a tanévből (vannak, akik többet is), de állandó vagy gyakran beugró kísérők is vannak, ők külön oklevelet kaptak.

A gyermekeket természetesen rájuk szabott örömök várták a születésnapi rendezvényen: sárga zászlók, léggömbök, és egy-egy muffin is, amelyet már iskolába menet majszoltak el, miután a Nicolae Colan-iskola diákjai elénekelték a saját szerzeményű Lábbusz-himnuszt (ők csak ilyenkor találkoznak a többi lábbuszossal), a Z Dance és a Sport-All fiataljai megtáncoltatták a társaságot, beálltak a főtérre kirajzolt nagy négyes alakzatba, és elkészült a nagy csoportkép is az erre az alkalomra szintén sárgába öltözött Sepsi felirat előtt.