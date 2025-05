Közel 400 szurkoló kísérte el László Csaba legénységét Clinceni-be, ahol az első pillanattól az utolsó sípszóig biztatták a piros-fehér mezeseket. Támadószellemben lépett pályára a székelyföldi csapat, amely rövid idő alatt két helyzetet is kialakított: előbb Marius Coman lövését ölelte magához Stefan Krell, aki kisvártatva Mihajlo Nešković löketét ütötte ki. A folytatásban a házigazdák is kezdtek magukra találni, a 15. percben előnybe kerülhettek volna, azonban Jakub Vojtuš lehetőségét Niczuly Roland bravúrral szögletre tolta. Sarokrúgás után röviden szabadított fel a háromszéki védelem, ezt kihasználva Daniel Șerbănică beíveléséből Dmitro Poszpelov a jobb alsóba bólintott (1–0). A kapott gól megfogta a sepsiszentgyörgyi együttest, amely így is többször közel járt ahhoz, hogy betaláljon: Dimitri Oberlin előbb közelről fölé fejelt, majd a szünet előtt a kapusba lőtt, ugyanakkor a 35. percben Cosmin Matei telibe találta a felső lécet. Közben a Slobozia védelme csaknem összehozta az egyenlítő találatot, viszont Poszpelov a gólvonal közeléből mentett.

A második felvonás a székelyföldi gárda helyzetével indult, a 49. percben a csereként beállt Dorian Babunszki kísérletét az osztrák hálóőr lábbal hárította. A 68. percben a szintén kispadról érkezett Omar El Sawy betört a büntetőterületbe, aztán a védőket kicselezve a hálóba gurított (1–1). A lelkes háromszéki szurkolótábor rövid ideig örülhetett: a 75. percben Cristian Bărbuț szabadrúgását követően Niczuly óriásit hibázott, ezt kihasználva Poszpelov a kapuba továbbított (2–1). A hajrához közeledve Christ Afalna lehetőségét magához ölelte a kézdivásárhelyi kapus, majd az Unirea az eredmény megtartására törekedett. A ráadásban Dino Skorup fejese célt tévesztett, míg Sebastian Mailat lövése elkerülte a kaput, ezáltal a sepsiszentgyörgyi alakulat az idényben harmadszor is kikapott Ialomița megyei ellenfelétől. A Sepsi OSK egy győzelemmel, két döntetlennel és hat vereséggel zárta az alsóházi rájátszást, ráadásul ezeken a meccseken a legtöbb találatot kapta (19), illetve a támadójátéka a második leggyengébb volt, mivel csak hét gólt jegyzett.

SuperLiga, alsóházi rájátszás, 9. forduló: Unirea Slobozia–Sepsi OSK 2–1 (1–0).

Clinceni, Clinceni Aréna, mintegy 2300 néző. Vezette: Sebastian Colțescu (Bukarest). Slobozia: Krell – Șerbănică, Blažek, Poszpelov, Dorobanțu – Perianu (Lupu, 81.), Akhmatov – Afalna, Purece (Arabuli, 64.), Aganović (Bărbuț, 72.) – Vojtuš (Coadă, 81.). Vezetőedző: Adrian Mihalcea. Sepsi OSK: Niczuly – Oteliță (Oroian, 69.), Šimić, Niňaj, Dumitrescu – Sigér (Mailat, 46.), Mino, Matei (Skorup, 86.), Nešković (El Sawy, 61.) – Oberlin, Coman (Babunszki, 46.). Vezetőedző: László Csaba. Gólszerzők: Poszpelov (15., 75.), illetve El Sawy (68.). Sárga lap: Purece (60.), Dorobanțu (90.), Krell (90+5.), illetve Mailat (61.), Oteliță (63.), Dumitrescu (74.), Skorup (88.), Oberlin (90+6.).

További eredmények, rájátszás, 9. forduló: * playoff: Bukaresti Dinamo–Kolozsvári Universitatea 1–3 (gólszerzők: Perica 35., illetve Nistor 84., Codrea 90+2., Macalou 90+4.), FCSB–Universitatea Craiova 1–0 (gsz.: Bîrligea 19.) * playout: Galaci Oțelul–FC Farul Constanța 0–0, Aradi UTA–Gloria Buzău 0–0, Jászvásári Poli–FC Petrolul Ploiești 0–2 (gsz.: Keita 33., Grozav 39.), FC Botoșani–FC Hermannstadt 2–1 (gsz.: López 68., Mitrov 70., illetve Stoica 77.).

A playoff rangsora:

1. FCSB 7 2 0 17–8 51

2. CFR 3 3 2 12–9 39

3. Kolozsvár 4 0 5 10–13 38

4. Craiova 3 2 4 11–10 37

5. Rapid 2 3 3 9–11 32

6. Dinamo 1 2 6 9–17 31

A playout végeredménye:

1. Hermannstadt 4 3 2 12–8 36

2. Oțelul 6 1 2 13–5 35

3. Petrolul 3 2 4 10–10 31

4. Arad 4 2 3 9–11 31

5. Farul 3 4 2 12–9 31

6. Botoșani 4 1 4 11–12 29

7. Jászvásár 3 3 3 9–5 28

8. Slobozia 3 5 1 11–8 27

9. Sepsi OSK 1 2 6 7–16 26

10. Buzău 2 1 6 4–14 17

A Jászvásári Poli és az Unirea Slobozia osztályozót játszik az élvonalban maradásért, míg a Sepsi OSK és a Gloria Buzău búcsúzik az élvonaltól.