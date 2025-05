Az utolsó fordulójához érkezett a teremlabdarúgó 1. Liga felsőházi rájátszása, amelyben ma 19 órától a negyedik helyezett Sepsi-SIC a már döntős FK Székelyudvarhely otthonában vendégeskedik, míg a bronzérmes Marosvásárhelyi VSK holnap 17 órától a bajnoki címvédő és szintén finalista Galaci United csapatát fogadja. A két székely együttesnek ez lesz a hetedik egymás elleni összecsapása, a zöld-fehérek eddig még egyszer sem tudtak nyerni, legutóbb április 29-én 5–1-re kaptak ki Mánya Szabolcs tanítványai. A háromszéki fiúk győzelemmel melegítettek az esti erőpróbára, miután múlt kedden 2–0-ra verték a vásárhelyieket, ugyanazon a napon az udvarhelyiek viszont 7–2-re alulmaradtak a Galac vendégeként.

„Mindkét gárda számára tét nélküli ez a találkozó, ám így is, bízom abban, hogy színvonalas meccset játszunk. Az utolsó fordulóra mindkét csapat egy kicsit felszabadultabb, ők döntősek, mi pedig a negyedik helyen zárjuk a bajnokságot. Senkin nincs nyomás, mindenki próbál jól teljesíteni, várhatóan szép összecsapás lesz. Az Udvarhely játékosai arra törekednek, hogy ne kapjanak sárgát, ne sérüljenek meg, hiszen fejben már a döntőre készülnek. Tudjuk, az FK jobb csapat, mint mi, de ez alakalommal is úgy utazunk hozzájuk, hogy egy jó mérkőzést vívjunk, és reméljük sikerül meglepetést okoznunk. Azt szeretnénk, hogy elsőrangú ellenfelei legyünk az Udvarhelynek, akikkel felkészülhetnek a döntőre. Sajnos, a pénteki edzésen Bende Bence régi sérülése kiújult, fájlalja a lábát, így hiányozni fog, a többiek viszont bevethetők. Bízom benne, hogy a fiatalok bizonyítani akarnak, mert erre lesz is lehetőségük; végszóként pedig sok sikert kívánunk az udvarhelyi alakulatnak a döntőben” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edzője.