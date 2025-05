Isten veled, Dezső János!

Vajdakamaráson született 1944. június 5-én. Kolozsváron a Brassai Sámuel Gimnáziumban érettségizett. Két évet helyettesítő tanárként dolgozott, majd Marosvásárhelyen végzett az Egészségügyi Technikum közegészségügyi szakán, ahol az utolsó évben egészségnevelésre szakosodott. Itt ismerkedett meg feleségével, a kézdivásárhelyi Irénkével. Így Kézdivásárhelyen helyezkedtek el: János a kézdi-rajoni egészségügyi igazgatóságon dolgozott egészségnevelési asszisztensként, majd az akkori Sanepidnél mint közegészségügyi és járványtani asszisztens. 1968-ban került Sepsiszentgyörgyre az egészségügyi igazgatósághoz mint egészségnevelési asszisztens. Közben külső munkatársként a Megyei Tükörnek is bedolgozott, beindította az Egészségünk című, havonta megjelenő egészségnevelési oldalakat. 1969–71 között a Megyei Szaktanács Vadrózsák Táncegyüttesének volt a szervezője és műsorvezetője, majd visszakerült az egészségügyi igazgatósághoz előbb mint mentős főasszisztens, majd egészségneveléssel foglalkozó asszisztens. Megalakította a megyei kórház rádiósítási központját, több kiadványt, röplapokat, plakátokat szerkesztett.

1980-ban költöztek Németországba. Irénke a fuldai klinika ortopédiaosztályán kapott állást, János a klinika ideggyógyászati osztályán helyezkedett el mint asszisztens, később az ideggyógyászat járóbeteg-rendelőjében diagnosztikai szakasszisztensként fejezte be klinikai pályafutását.

1989 után a német Máltai Segélyszolgálat keretében is elkezdődött a segélyszállítmányok gyűjtése, eljuttatása Romániába. Mivel Dezső János is a szervezet tagja volt, a fuldai központ felkérte, hogy tolmácsként segítse a munkájukat. De nemcsak tolmácsként működött, sikerült néhány tonna gyógyszert is szerezni a segélyszállítmányokhoz. 1990 februárjában a Német Máltai Segélyszolgálat müncheni központja a német külügyminisztériumon keresztül kiemelte az egészségügyből, és Kolozsvárra küldte tolmácsként az ott szerveződő segélyező központ munkatársaként.

Időközben gyermekeik is elvégezték a fogorvosi egyetemet. Fiuknak Bajorország déli részén egy városkában van a rendelője, lányuknak egy Heilbronn közeli fürdővárosban.

Dezső János 2000 decemberében nyitotta meg a DHD fogászatot Sepsiszentgyörgyön, két fogorvosi rendelővel, jól felszerelt, modern technikai laborral. Az épület második szintjén laktak, amikor hazajöttek. Igyekeztek széppé tenni a környezetüket, amikor hazajöttek, mindig megörökítette a kert szép virágait és a házukból nyíló panorámát.

Utoljára február végén találkoztunk, amikor elvittem neki az újságírói igazolványát. Irénke kávét főzött és finom dobostortával kínált. Elbeszélgettünk röviden. János említette, hogy várja az egészségügyi eredményeit. Aztán áprilisban három műtéten esett át, majd május 8-án szíve megszűnt dobogni...

Bizonyára most már a mennyei kertekben rendezgeti a virágokat... Isten veled, Dezső János!