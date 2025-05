Nicușor Dan nyerte az elnökválasztást

Hatalmas volt az érdeklődés az elnökválasztás második fordulóján, tegnap mintegy 11,6 millió román állampolgár élt szavazati jogával, azaz a választási névjegyzékben szereplők 64,72 százaléka. Az este kilenc órai urnazárást követően azonnal megjelentek az exit poll eredmények, két közvélemény-kutató cég is majdnem azonos arányban Nicușor Dan független jelölt győzelmét mutatta – ennek ellenére a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) államfőjelöltje, George Simion első felszólalásában szintén a második forduló nyertesének kiáltotta ki magát.

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) valós idejű adatai szerint vasárnap 21 óráig 11 641 866 választópolgár adta le szavazatát. Jelentősen nagyobb volt a részvétel a május 4-i első fordulóban jegyzettnél, amikor 9,57 millióan szavaztak (53,21 százalék).

A szavazatukat 21 óráig leadó választók közül 9 996 408-an Románia területén járultak az urnákhoz, 1 645 458-an külföldön.

Legmagasabb részvételi arány Ilfov (81,06%), Kolozs (69,61%), Giurgiu (64,57%), Brassó (61,34%) megyében és Bukarestben (61,26%) volt, a legalacsonyabb Vaslui (37,54%), Botoşani (43,41%), Szatmár (45,80%), Krassó-Szörény (46,29%), Bákó (46,96%) megyében. Kovászna megyében 56,92%, Hargita megyében 59,84%, Maros megyében 55,40%-os volt a részvétel.

Exit poll eredmények

A CURS exit poll felmérése szerint Nicuşor Dan független jelölt a szavazatok 54,1 százalékát, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelöltje, George Simion pedig a voksok 45,9 százalékát szerezte meg. Az Avangarde felmérése szerint is Nicuşor Dan győzött a szavazatok 54,9 százalékával, George Simion pedig a voksok 45,1 százalékát szerezte meg. A CURS felmérésének eredményei a 20 óráig, az Avangarde felmérésének eredményei a 19 óráig mért adatokat tükrözik, és csak a romániai szavazókörzetekre vonatkoznak.

Dan: a mélyreható változást akaró közösség győzött

Nicuşor Dan független elnökjelölt az urnazárás után vasárnap este kijelentette, hogy az elnökválasztáson a „mélyreható” változást akaró közösség győzött Romániában. „A választások nem a politikusokról szólnak. A választások a közösségekről szólnak. És a mai választásokon a romániaiaknak az a közössége győzött, amelyik mélyreható változást akar Romániában. Ez a közösség működőképessé akarja tenni az állami intézményeket, csökkenteni a korrupciót, virágzó gazdasági környezetet akar a románok számára, a párbeszéd társadalmát és nem a gyűlölet társadalmát” – mondta beszédében Nicuşor Dan az exit poll felmérések ismertetése után.

Bukarest főpolgármestere köszönetet mondott a több tízezer embernek, akik egy eszméért kampányoltak az utóbbi hetekben, és akik megmutatták a román társadalom lenyűgöző erejét. Hozzátette, hogy létezik azonban egy olyan közösség is, amelyik elveszítette a választásokat, és amelyiket annyira felháborította az eddigi politizálás és országvezetés, hogy a forradalmat tartja Románia számára az egyetlen megoldásnak. Szerinte ezeket az embereket meg kell győzni arról, hogy a román társadalom számára a megoldást az igazságügy és a közigazgatás reformja jelenti.

A független jelölt kijelentette: egyetlen Románia létezik, és mindenkinek kötelessége küzdeni ezért az egy országért. „A támogatóimat és az ellenem szavazókat, az itthon és a diaszpórában élő románokat, illetve a besszarábiai románokat is arról szeretném biztosítani: mindent meg fogok tenni azért, hogy a román állam végre az ország polgárait szolgálja. Élvezzük a ma estét, és holnaptól együtt kezdjük meg Románia újjáépítését” – fogalmazott beszédében Nicuşor Dan.

Simion: újjáépítjük a mi Romániánkat

Az exit poll eredmények közzététele után felszólaló George Simion kijelentette, hogy a valós változást akaró román nép nevében magának követeli a választási győzelmet. Kijelentette, párhuzamos felmérésük eredményei alapján több mint 400 000 szavazattal többet kapott, mint ellenfele. Úgy fogalmazott, ez nemcsak az ő győzelme, hanem „a megalázott és meglopott román népé” és Călin Georgescué is.

Kifejtette, a román nép elkezdte visszanyerni a megérdemelt tiszteletet és a demokráciát. „Szeretnék közvetlenül köszönetet mondani minden románnak. Köszönöm a szülőknek, nagyszülőknek. Mi állunk bosszút értetek, akik gazdag, adósságmentes országot hagytatok ránk. Újjáépítjük a mi Romániánkat, és végre érezni fogjátok a társadalom részéről a megérdemelt tiszteletet. Néhányan már ma elkezdtek kormányokat alakítani a hátatok mögött, a munkátok és a szavazataitok mögött. Mi ezt semmilyen forgatókönyv szerint, semmilyen körülmények között nem fogjuk megengedni. (...) Nem fogunk bosszút állni senkin! Itt az ideje, hogy ma estétől, miután az utolsó szavazólapot is megszámolták a külképviseleti szavazóhelyiségekben, véget érjen a román–román háború. Többé nem számít, hogy ki melyik oldalon állt ezeken a választásokon. Ez a demokrácia. Az a fontos, hogy összefogjunk, és elkezdjük gyógyítani az országot, begyógyítani a múlt sebeit” – mondta Simion.

Simion elmondta, hogy megértette a diaszpóra üzenetét, és szerinte azt a szavazatkülönbséget, amellyel megnyeri a választást, a külföldről érkezett voksoknak köszönheti majd. „Köszönöm nekik! Számítok rájuk, és ők is számíthatnak rám. Várjuk őket haza” – fogalmazott, hozzátéve, hogy csak a külföldre kivándoroltakkal közösen tudja „újra naggyá tenni Romániát”.

George Simion ugyanakkor arról biztosította a román állampolgárokat, hogy tartani fogja magát az ígéretéhez, és Călin Georgescu az ország élére kerül.

Kelemen megköszönte a magyar közösségnek

Nicușor Dan és George Simion beszédei után Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is értékelte a választások eredményét. Beszédében kiemelte, bár „az exit poll eredmények egyértelműen jelentős előnnyel Nicușor Dant hirdetik győztesnek, de az exit poll eredményekkel óvatosan kell bánni.” „Én bizakodó vagyok, nagyon magas volt a részvétel a második fordulóban, magasabb, mint az első fordulóban, és ez nagy legitimitást ad a következő elnöknek, erre szüksége is lesz, mert nehéz időszak előtt áll az ország, nehéz döntéseket kell meghoznia és nehéz parlamenti matematikát kell majd egy jó matematikusnak úgy érvényesítenie, hogy parlamenti többség legyen a fontos döntések mögött” – mondta Kelemen.

Az erdélyi magyar közösségnek megköszönte az összefogást, a magas szavazati részvételt, „ez azt jelenti, hogy a magyar emberek érezték ennek a választásnak a jelentőségét, a súlyát, a veszélyeit, a lehetőségeit” – mondta a szövetség elnöke.

Költségvetési hiány, biztonság, kormányalakítás

Arra a kérdésre, hogy mit fog tenni hétfőtől, Nicușor Dan vasárnap este az Antena3 CNN műsorában a következőket válaszolta: „Három fontos dolog van: a költségvetési hiány, Románia biztonsága és az új kormányról szóló tárgyalások megkezdése. Informális megbeszélésre valószínűleg holnap (hétfőn – szerk. megj.) hívom majd tárgyalásra a pártokat, majd néhány hét múlva technikai megbeszélésre. Egyelőre a hiány technikai oldalát akarom megérteni, ezért a kormány felelős tisztviselőivel fogok beszélni.”

Azt is elmondta, hogy „néhány héten belül” szerinte megalakul az új végrehajtó hatalom. „Az új kormányról való vita nemcsak arról fog szólni, hogy ki lesz a miniszterelnök, hanem arról is, hogy milyen intézkedéseket kell hoznunk legalább az év végéig” – folytatta Nicușor Dan. Arra a kérdésre, hogy továbbra is Ilie Bolojant szeretné-e miniszterelnöknek, így válaszolt: „Szeretném, igen, de most nem tudom megígérni”.

Üzenetet is hagyott George Simion támogatóinak: „Először is, tiszteletem. Ezeket az embereket felháborítja az, ahogyan Romániában politikát csinálnak, és ahogyan a jólét egyenlőtlenül oszlik el a társadalomban, felháborítja őket a korrupció” – mondta Dan. „Bármennyire is tisztelettel leszek irántuk, amíg nem érzik, hogy a román állam értük dolgozik, addig ez az ellenségeskedés megmarad.”

Biztos a győzelem

Éjfélre bizonyossá vált: az elnökválasztást Nicușor Dan nyerte meg. A romániai szavazókörzetek 99,82 százalékos feldolgozottságánál Nicușor Dan a szavazatok 55,07 százalékát (5 411 941 voks), George Simion a szavazatok 44,93 százalékát (4 416 023 voks) szerezte meg, a külföldi szavazókörzetek 75,85 százalékos feldolgozottságánál pedig Nicușor Dan a szavazatok 45,27 százalékát (436 357 voks), George Simion a szavazatok 54,73 százalékát (527 559 voks) szerezte meg. Ez összeségben 98,59 százalékos feldogozottságot jelent, Nicușor Danra 5 848 524-en (54,19 százalék), George Simionra 4 943 598-an (45,81 százalék) szavaztak.