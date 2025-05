Orbán Kelemennel tárgyalt

Utóbbi elmondta, az elmúlt napok történései okot adtak arra, hogy személyesen is tisztázzák az elnökválasztás kapcsán megfogalmazott álláspontokat. A házigazda kiemelte, a magyar kormány üdvözli, hogy az erdélyi magyarság egységesen lépett fel, és megakadályozta, hogy Romániának magyarellenes elnöke legyen. Orbán Viktor megerősítette, hogy a magyar kormány készen áll az együttműködésre Nicușor Dan megválasztott román elnökkel, valamint azt is, hogy a magyar–román kétoldalú kapcsolatok kérdésében a magyar kormány továbbra is az RMDSZ álláspontját tekinti irányadónak.