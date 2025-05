A negyedik helyen és vereséggel fejezte be a 2024–2025-ös idényt a Sepsi-SIC, amely tegnap 8–2 arányban kikapott a bajnoki döntőre hangoló FK Székelyudvarhely együttesétől a teremlabdarúgó 1. Liga felsőházi rájátszásának utolsó, 9. fordulójában.

Bátran kezdte székelyudvarhelyi kiszállását a Sepsi-SIC, hiszen a 2. percben Gáll lövésénél kellett védenie Tonițănak. A túloldalon viszont Dos Santos volt eredményes, miután a hatos széléről bevette a kapunkat (1–0). Az 5. percben Kanyó állt közel az egyenlítéshez, majd ismét csapatkapitányunk puskázott el egy ígéretesnek tűnő helyzetet. A 10. percben Dos Santos majdnem megduplázta az FK előnyét, ami kevéssel később már Kedeinek sikerült is (2–0). A 13. percben Korodit kiállították, így két percre emberhátrányba kerültek a zöld-fehérek. A 14. percben Toniță rosszul jött ki egy előrevágott labdára, ami Csoghoz került, és játékosunk a saját térfeléről emelt a házigazdák kapujába (2–1). Sokáig nem örvendhettünk a találatnak, hiszen Boga gyorsan visszaállította a kétgólos különbséget (3–1). A 15. percben lesérült Papp, a folytatásban az ifjúsági hálóőr, Ráduly védte a kapunkat.

A fordulás után újra zörgött a hálónk: egy szépen kivitelezett udvarhelyi támadás végén Dudău volt eredményes (4–1). A 25. percben Veress tette próbára Tonițăt, a 27. percben pedig Gavrilă szerzett labdából lőtt gólt, ezáltal néggyel vezetett az FK (5–1). Ezt követően Szőcs szépíthetett volna, viszont ami nem jött össze neki, az sikerült Kedeinek, aki gyors ellentámadás végén duplázott (6–1). A folytatásban Veress és Szabó bombázott kapura, túlfelől Dos Santos kísérleteit hárította Ráduly. A 32. percben Boga másodszor is betalált (7–1), a 37. percben pedig Máthis váltotta gólra Gáll passzát (7–2). Amikor már mindenki a lefújást várta, Ráduly bakiját kihasználva Hadnagy is beköszönt, a Sepsi-SIC pedig 8–2-es kudarccal fejezte be a 2024–2025-ös szezont.

Teremlabdarúgó 1. Liga, playoff – 9. forduló: FK Székelyudvarhely–Sepsi-SIC 8–2 (3–1).

Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Vezette: Vlad Ciobanu és Ovidiu Luca. Székelyudvarhely: Toniță–Miklós, Dos Santos, Kerestély, Hadnagy (cserék: Péter, Boga, Kis, Dudău, Vass, Kedei, Gavrilă, Tompe, Szabó). Edző: Florin Ignat. Sepsi-SIC: Korodi–Máthis, Szőcs, Vajna, Gáll (cserék: Ráduly, Szabó, Ilyés, Fábián, Király, Veress, Kanyó, Csog, Papp). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Fábián (11.). Piros lap: Korodi (13.). Gólszerzők: Dos Santos (2.), Kedei (12., 28.), Boga (14., 32.), Dudău (22.), Gavrilă (27.), Hadnagy (40.), illetve Csog (14.), Máthis (37.).