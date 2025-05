Folytatódik az utcafelújítási program Kovásznán

A munkálatok finanszírozására vonatkozó szerződést a város polgármestere május 14-én írta alá Cseke Attila fejlesztésügyi miniszterrel. Ennek értelmében újabb tíz utca teljes körű korszerűsítésére nyílik lehetőség az Anghel Saligny-program révén. A beruházás teljes értéke 9,13 millió lej, ebből 8,56 millió lej az állami támogatás, míg a fennmaradó összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

A beruházás során alapozási és aszfaltozási munkálatokat végeznek, valamint kiépítik a csapadékvíz-elvezető rendszert az említett tíz utcában. A kivitelezési munkálatok a műszaki tervek közbeszerzése és elfogadása után várhatóan 2026-ban kezdődhetnek el. A támogatási szerződés 2026. december 31-ig érvényes, amely további két évvel meghosszabbítható.

A most aláírt szerződés nem az első, Saligny-programhoz kapcsolódó fejlesztés Kovásznán. Tavaly ősszel ugyanezen program keretében már elindult egy másik beruházás is, amely a Híd, Ady Endre, Plevna, Bartók Béla, Butykák, Esthajnalcsillag utca, valamint a Mihai Eminescu utca a vajnafalvi Ifjúsági Park melletti, addig burkolatlan szakaszának felújítását célozza. A projekt keretében 2,4 kilométer úttestet korszerűsítenek, esővíz-elvezető csatornát, 1356 méter járdát, 125 méter támfalat, több parkolóhelyet, valamint udvarbejárókat alakítanak ki. A teljes beruházás értéke – áfával együtt – 8,35 millió lej, amelyből 2,46 millió lejt a város önrészként vállalt.

A tavaly elkezdett utcafelújítások kivitelezése már kézzelfogható szakaszba lépett: május 16-án, pénteken megkezdődött az aszfaltozás az Ady Endre és a Híd utcában. A munkálatok az ütemterv szerint haladnak, és – mint Gyerő József lapunkkal közölte – hamarosan hozzálátnak a Mihai Eminescu utcának a vajnafalvi Ifjúsági Park melletti, aszfaltozatlan szakaszához is. Az útalap megerősítése után várhatóan még a nyáron sor kerülhet ott is az aszfaltozásra.

„Köszönet illeti mindazokat – munkatársakat, tervezőket, kivitelezőket és partnereket –, akik e nagy horderejű beruházásokon dolgoznak. Külön köszönet a fejlesztési minisztériumnak a támogatásért” – fogalmazott a polgármester, hangsúlyozva, hogy a folyamatos infrastrukturális fejlesztések nemcsak a közlekedés biztonságát, hanem a városi életminőséget is nagymértékben javítják.