Új vezető a Komitátusznál

A szervezet által a tisztújításról kibocsátott közlemény szerint a szavazást megelőzően Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke, valamint Ambrus Zsombor, a Komitátusz távozó vezetője szólt a megjelentekhez. Előbbi a Komitátusz közösségépítő szerepének fontosságát hangsúlyozta, rámutatva, hogy az elmúlt években a fiataloknak egy olyan képet, víziót mutattak fel, amely az itthon maradásra ösztönöz, és lehetőséget teremt arra, hogy bekapcsolódjanak a közösségi életbe. Bodor László köszönetet mondott Ambrus Zsombornak, hogy ezekhez biztos alapot teremtett. Az ügyvezető elnök ugyanakkor felhívta a fiatalok figyelmét az időközben lezajlott államfőválasztás fontosságára is. Ambrus Zsombor beszédében kisebb számvetést végzett, megköszönve az együtt elvégzett munkát. „Ez a közösség nem csak programokat, hanem élményeket, barátságokat és lehetőségeket is adott – nekem is, és mindannyiunknak. (...) Köszönöm a bizalmat, a munkát, az együtt töltött időt – és bízom benne, hogy az előttünk álló időszak is legalább ilyen tartalmas és lendületes lesz” – fogalmazott.

A küldöttgyűlés Kis Tamást választotta a szervezet új elnökének, aki eddig a kézdiszéki alelnöki tisztséget töltötte be. A frissen megválasztott elnök egyebek mellett elmondta: hisz abban, hogy a fiatalok nemcsak a jövőt jelentik, hanem a jelent is formálják. Rámutatott, hogy elnökként az őszinte, alázatos munkát, egy hangosabb, bátrabb fiatalságot és egy stabil, hosszú közös víziót tart elsődlegesnek. A Komitátusz továbbra is olyan fiatalokat szólít meg, akik hisznek az őszinte, alázatos munkában, és készek felelősséget vállalni közösségükért. A szervezet célja, hogy megtalálja az egyensúlyt a szórakozás és az értékteremtés között, mert a két dolog nem zárja ki egymást. Kovászna megyének szüksége van egy bátrabb, hangosabb fiatalságra, amely kiáll önmagáért és közösségéért – ismertette az elnök.

A Komitátusz 2022-ben jött létre azzal a céllal, hogy Háromszék 122 magyar ajkú településének ifjúsági és kulturális életét felpezsdítse és egy olyan civil szervezeti hálózatot építsen ki, amely a tudásmegosztásra és együttműködésre épül. (ndi)