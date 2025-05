A megmérettetésre huszonkilenc országból 205 férfi érkezett a tengerparti városba, közülük 199 triat­lonista ért célba. A sepsiszentgyörgyi sportoló az 1,9 kilométer úszást 25:42 perc, a 90 kilométeres kerékpározást 2:15:49 óra, a 21,1 kilométer futást pedig 1:18:25 óra alatt teljesítette, így a második helyen végzett. A nívós viadalon a tavalyhoz hasonlóan idén is a szlovén Tim Gošnjak győzött, míg a dobogó harmadik fokára a horvát Dalibor Vujević állhatott fel.

„Az úszás magamhoz képest nagyon jól sikerült, így egész jó pozícióban kezdhettem a kerékpározást. Nagyjából a 20. kilométernél az élre is álltam, viszont nem sokáig haladtam elöl, mert a szlovén bajnok hamar megelőzött, és meg sem állt a pályacsúcsig. A bringán akadt egy kis mechanikai problémám is, azonban nem volt komoly. A futásra már eldőlt, hogy ezúttal második leszek, így egy erős, ám tartalékos teljesítménnyel sikerült megtartanom a helyezésemet. Összességében örülök az eredménynek, különösen az úszásnak, mert abba rengeteg munkát teszek, még ha ez kívülről nem is mindig látszik” – fogalmazott Deák Zsombor.

A székelyföldi vasember elmondta, a téli alapozó időszak nagyon jól sikerült, három hónapot Thaiföldön, Phuket szigetén, majd egy hónapot Ausztráliában edzett. Az idei évet egy német trénerrel kezdte meg, vele készül a szezonra. Három hét múlva Nagyváradon versenyez, ahol a teljes Ironman-távon szeretne egy jó napot kifogni. Emellett tervez még indulni néhány hazai viadalon is, ősszel pedig előreláthatólag Mexikóban áll rajthoz egy Ironman-megmérettetésen.

Eredmények, Ocean Lava, Montenegró: 1. Tim Gošnjak (Szlovénia) 3:52:52 óra, 2. Deák Zsombor (Románia) 4:05:28, 3. Dalibor Vujević (Horvátország) 4:09:30. (miska)