Ciolacu a pártelnökségről is lemondott

Marcel Ciolacu Facebook-bejegyzésében is közölte döntését: „nehéz, de szükséges” lépésnek nevezte, és azt írta, hálát és tiszteletet érez mindenki iránt, aki támogatta őt a munkájában. „Megtiszteltetés volt vezetni azt a pártot, amelyik beléptette Romániát a NATO- ba. Azt a pártot, amely megnyitotta az ajtókat az Európai Unió felé. Azt a pártot, amelyik nemrégiben az utolsó pontot is feltette az európai integráció térképére a schengeni csatlakozással” – fogalmazott.

Ciolacu szerint az ország egyetlen más politikai alakulata sem büszkélkedhet ilyen sok, az ország fejlődéséhez szorosan kötődő megvalósítással. „Ezért a PSD továbbra is a legerősebb román politikai brand marad, amelyre nekünk, szociáldemokratáknak és mindazoknak, akik támogatnak minket, büszkének kell lennünk, és soha nem szabad kételkednünk benne” – írta. Hozzátette: számos „nagyszerű ember” van a PSD-ben, és bízik benne, hogy az alakulat a továbbiakban is Románia fejlődésének legfőbb mozgatórugója marad. Elismerte, munkája során hozott rossz döntéseket is, de soha nem állt szándékában ártani az országnak vagy a polgároknak. „Az ország stabilitását és a polgárok érdekeit helyeztem előtérbe, még akkor is, amikor bírálatok értek a nehéz kompromisszumok miatt. Ezek nehéz döntések voltak, de szükségesek ahhoz, hogy elkerüljük a veszélyes kisiklásokat, és hogy megőrizzük az ország európai és demokratikus irányvonalát a szomszédunkban zajló háború és az egymásra tevődő válságok közepette” – jelentette ki. Rámutatott arra is, hogy az új vezetőségnek egy modernebb, a jelenlegi valósághoz jobban alkalmazkodó párttá kell tennie az alakulatot, de arra is oda kell figyelnie, hogy ne távolodjon el az emberektől.

Az ügyvivő elnöki tisztségre a két első alelnök, Sorin Grindeanu és Daniel Băluţă pályázott, de a Ciolacu emberének számító Grindeanu kapott több szavazatot. Ő volt már kormányfő is, 2016-ban Liviu Dragnea neveztette ki, pár hónap után pedig szintén ő váltatta le.

Az 1967-ben született Marcel Ciolacu kisvállalkozóként kezdte Buzău városában, és folyamatosan haladt felfelé a Szociáldemokrata Párt ranglétráján. Az országos politikába 2012-ben, képviselővé való választásával került be; 2019 őszén a képviselőház elnöke, nem sokkal később pedig a PSD elnöke is ő lesz, miután meggyőzte az elnökválasztáson Klaus Iohannis-szal szemben alulmaradt Viorica Dăncilă akkori kormányfőt, hogy mondjon le. A párt ezután ellenzékbe került, de 2021-ben koalícióra lépett a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), és a megállapodás értelmében másfél év után (2023 nyarán) Marcel Ciolacu váltotta a kormányfői székben Nicolae Ciucă PNL-elnököt. 2024 őszén mindketten elnökjelöltként indultak, de egyikük sem jutott be a második fordulóba; utólag kiderült, hogy Ciolacu utasítására a PSD szavazóinak egy része George Simionra voksolt, a PNL pedig (Nicolae Ciucă tudtával vagy anélkül) Călin Georgescunak juttatott támogatást. A választást az alkotmánybíróság érvénytelenítette, de akkor mindkét pártelnök lemondott. Ciolacu azonban meggondolta magát, és ő lett az új, 2025 elején megalakult kormány miniszterelnöke is. Erről a tisztségéről két hete mondott le, miután a koalíció közös jelöltje, Crin Antonescu sem jutott be a második fordulóba a most megtartott elnökválasztáson.

Marcel Ciolacut elsősorban pártjának rossz választási eredménye, az óriási költségvetési hiány és elszabadult államadósság miatt hibáztatják, de a múltjában is több gyanús folt van: forradalmárigazolványa, üzletének felvirágzása, egyetemi, sőt, középiskolai diplomái is kérdésesek, és bizonyos kapcsolatai – többek között Omar Hajszam szíriai üzletemberrel, illetve a Nordis ingatlanspekuláns cég tulajdonosaival – is rossz fényt vetettek rá.