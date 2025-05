Átszervezés és felújítás a gelencei községházán

A gelencei községházát pár évvel ezelőtt bővítették egy új szárnnyal, ahol többek között a polgármester, az alpolgármester és a jegyző irodája, a pályázat­író iroda és a tanácsterem is helyet kapott. A községháza most azzal foglalkozik, hogy a törvény által előírt pénzügyi iratcsomókat összeállítsa a község lakói számára, ez hatalmas munka, így az ezzel foglalkozó pénzügyi irodát nagyobb terembe kellett átköltöztetni, hiszen mintegy nyolcezer dosszié összeállításáról van szó – tájékoztatott Ilyés Botond János polgármester. „Ezzel egy időben időszerű volt már egy meszelés, helyenként a parketta is cserére szorult, és az épületben lévő lépcsőket is felújítjuk. Mivel az új és a régi szárny színben elüt egymástól, így egységesíteni fogjuk a két épület külsejét is” – mondotta el érdeklődésünkre az elöljáró.

Ezzel egy időben az 1897-ben épített községháza előtti térnek is új arculatot adnak, a minap már több erőgép és munkás dolgozott a háromszög alakú kis téren.