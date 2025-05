Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata egy győzelemmel és hat vereséggel a 14. helyen zárta a tornát. A magyar válogatott azzal a céllal érkezett Herningbe, hogy fennállása során először kiharcolja a bennmaradást, mert az előző három szereplés alkalmával ez nem sikerült. A magyar gárda Németországtól és az Egyesült Államoktól kikapott, majd diadalmaskodott Kazahsztán felett, aztán újabb négy – sorrendben a címvédő Csehországtól, a házigazda Dániától, a tavalyi ezüstérmes Svájctól és a Norvégiától elszenvedett – vereség következett.

„Az lenne jó, ha minél több játékosunk szerepelhetne erős pontvadászatokban. Most is vannak olyanok, akik svéd vagy finn felnőtt, illetve juniorbajnokságokban játszanak, de a számukat növelni kell. Az is pozitívum, hogy a Ferencváros második együttesként csatlakozhat az osztrák ligához. Ezekkel együtt azt hiszem, hogy hamarabb, már a 15 évesek és fiatalabbak képzését tekintve is hatékonyabbnak kell lennünk. Most azért kell dolgoznunk, hogy csökkenjen a távolság a nagy csapatok és köztünk, a hozzánk közelebb állókkal pedig még versenyképesebbek legyünk” – fogalmazott Majoross Gergely.

A szövetségi kapitány hozzátette, hogy a csehek, a kazahok és a norvégok elleni találkozókra büszkék lehetnek, ugyanakkor nem mindig sikerült úgy játszani, ahogy szerettek volna, ahogy elvárták maguktól. Lator Géza és Minder Frigyes után Majoross Gergely a harmadik magyar szakember, aki elit világbajnokságon irányíthatta a válogatottat: 2009-ben a kanadai Pat Cortina, 2016-ban honfitársa, Rich Chernomaz, 2023-ban pedig az amerikai Kevin Constantine volt a szövetségi kapitány, viszont egyikük sem tudta benn tartani az alakulatot.

A negyeddöntők párosítása (ma): Svájc–Ausztria (17.20 óra), Egyesült Államok–Finnország (17.20 óra), Kanada–Dánia (21.20 óra), Svédország–Csehország (21.20 óra).