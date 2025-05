Élete első ralifutamára készül a kommandói Deák Tamás, aki egy Dacia Sandero kormányánál a bukaresti Anne­lise Bîrloiu navigálásával vág neki a 2025-ös román ralibajnokság második fordulójának. A Nagybánya környékén ma és szombaton megrendezendő autós erőpróbára 53 egység nevezett be, nagy többségük romániai, de a népes mezőnyben van török, bolgár, olasz és szerb kettős is. A Máramaros Rali idei kiírásának össztávja 415,60 km, ebből a tíz gyorsasági szakasz 125,79 kilométert tesz ki. Deákékra pénteken három, szombaton pedig további hét mért próba vár; a leghosszabb kihívást a 21,37 kilométeres Ciolt szakasz jelenti, amelyet kétszer is teljesíteniük kell a versenyzői párosoknak.

A kezdők között és az RO6-os géposztályban érdekelt 21 esztendős Deák Tamás az év elején ott volt a hazai és a külföldi autóversenyzők körében nagyon népszerű Winter Rally Covasna 18. kiírásán, pilótánknak azonban technikai gondok miatt fel kellett adnia a viadalt. Egy hátsérülés miatt Tamás sajnos nem állhatott rajthoz a ralibajnokság nyitófutamának számító Har­gita Ralin, amelyet április 11–13. között tartottak meg.

„Minél jobb helyezést szeretnénk elérni, és úgy, hogy ne csináljunk valami nagyobb hülyeséget. Ezen a versenyen fontos lesz, hogy meglegyen az összhang köztem és navigátorom között, mivel nem lesz egy könnyű futamunk. Az ellenfeleink mind tapasztaltabbak nálunk, s bár szeretem az aszfalton való száguldozást, nagyon nehéz két nap előtt állunk. A végén egy top 3-as eredménnyel lennék a legelégedettebb az RO6-os kategóriában, de ha ez valamilyen okból nem jön össze, az élmény kárpótolni fog mindenért” – nyilatkozta Deák Tamás.