A háromszéki együttes remekült indította a mérkőzést, már az 5. percben vezetést szerzett, Cristian Gyulai előkészítése után a középen érkező Kocsis Norbert néhány méterről a hálóba gurított (1–0). A folytatásban is a házigazdák akarata érvényesült, ráadásul mezőnyfölényük veszélyes helyzetekkel társult. Kocsis újabb kísérletét bravúrral védte David Ochia­nă, aki nem sokkal később Raul Cîmpean távoli lövését is hárította, míg Gabriel Mihoreanu lehetősége kevéssel a jobb alsó mellé ment. A második félidőt szintén a sepsiszentgyörgyi alakulat uralta, Nistor Ákos és Raul Cantauz löketét fogta a vendégek kapusa, amely az 50. percben már tehetetlennek bizonyult, ugyanis Kocsis passzából Gyulai továbbított a hálóba (2–0). A jobb játékerőt képviselő piros-fehér mezesek ezután is többször növelhették volna a különbséget, azonban a Duna-parti hálóőr elemében volt. Nagy Sándor legénységének a 68. percben mégis sikerült mattolnia a Brăila védelmét, ekkor Kocsis átadását követően Nistor a bal felsőbe tekert (3–0), így a Sepsi OSK II. sorozatban nyolcadik összecsapásán is megérdemelt győzelmet aratott.

3. Liga, alsóházi rájátszás, 2. csoport, 10. forduló: Sepsi OSK II.–FC Unirea Brăila 3–0 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Dan Hrușcă (Bukarest). Sepsi OSK II.: Niczuly (Gedő, 46.) – Varga, Popșa, Vere­guț, Bujdosó, Cantauz, Cîmpean, Mihoreanu (Bartalis, 71.), Kocsis (Ureche, 71.), Nistor (Ghimbovschi, 75.), Gyulai (Truța, 62.). Edző: Nagy Sándor. Brăila: Ochia­nă – Amichia, Monsia, Dragomir, Simion (Godwin, 75.), Oniciu (Marcu, 75.), Igwe, Răileanu (Ezekiel, 46.), Plopeanu, Koko (Nichifor, 78.), Condruz. Edző: Adrian Baldovin. Gólszerzők: Kocsis (5.), Gyulai (50.), Nistor (68.). Sárga lap: Varga (59.), illetve Igwe (7.).

Mestermérleg

Nagy Sándor edző: „Az idény során folyamatosan fejlődtünk, ezen a mérkőzésen is képesek voltunk túlszárnyalni mindazt, amit eddig letettünk az asztalra. Nyolcból nyolc találkozót nyertünk, úgy gondolom, ez a teljesítmény önmagát dicséri, függetlenül attól, hogy nem a felsőházban szerepeltünk. Komolyan vettük az alsóházat, toronymagasan kiemelkedtünk a mezőnyből, 26 gólt rúgtunk és csak két találatot kaptunk, ráadásul ezeket az ellenfelek tizenegyesből szerezték. A következő szezonnal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy tanulni mindig lehet, ha még többet dolgozunk, akkor még jobbak lehetünk.”

További eredmény, playout, 10. forduló: CSM Râmnicu Sărat–FC Viitorul Onești 1–4, a CSM Adjud szabadnapos volt.

A playout végeredménye:

1. Sepsi OSK II. 8 0 0 26–2 52

2. Râmnicu Sărat 2 0 6 9–22 30

3. Adjud 3 1 4 12–17 28

4. Onești 3 1 4 8–12 26

5. Brăila 3 0 5 10–12 23

A harmadosztályú bajnokság 2025–2026. évi idénye augusztus 30-án kezdődik. A lebonyolítási rendszer változik, ugyanis a következő szezontól 96 együttes indul, amelyeket nyolc csoportba osztanak. A csapatok az alapszakaszban oda- és visszavágót játszanak, így összesen 22 játéknapot teljesítenek. Ezt követően minden csoportból az első négy helyezett bejut a felsőházba, míg az 5–12. helyen végző alakulatok az alsóházban folytatják. A playoffban a négy továbbjutót a szomszédos csoport négy legjobbjával párosítják össze, ezáltal további nyolc fordulót rendeznek.