Sérülés miatt a szezonnyitó Hargita Raliról még lemaradt, de a 2025-ös román ralibajnokság második futamán már ott volt a kommandói Deák Tamás. A Máramaros Ralira eredetileg 53 egység nevezett be, ebből 45 állt rajtho,z és mindössze 37 csapat fejezte be a 415,60 kilométer össztávú erőpróbát. A Dacia Sanderóval, a bukaresti navigátor, Annelise Bîrloiu oldalán versenyző pilóta számára remekül zárult a pénteki nap, hiszen három kategóriában is sikerült megnyernie az esti, harmadik mért próbát. A Deák/Bîrloiu kettős ekkor összetettben a 34. helyen állt. Akárcsak a februári Winter Rally Covasnán, a technika ördöge most is közbeszólt, így Deákék az utolsó gyorsot csak végigautózták, és tíz gyorsasági szakasz után a 34. pozícióban fejezték be a kétnapos viadalt. A 21 esztendős autóversenyző az RO6-os géposztályban ötödik lett a kezdők között, míg a kezdő daciások mezőnyében harmadik.

A Máramaros Ralit a Simone Tempestini/Carmen Poenaru (Porsche 997 RGT) páros nyerte meg, a bajnoki címvédő sorozatban harmadik alkalommal diadalmaskodott a Nagybánya környékén megtartott eseményen.

„Jó volt a hétvégi verseny, még annak ellenére is, hogy technikai gondok miatt az utolsó szakaszt csak végigautóztuk. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen a kezdő daciások között összejött a harmadik hely, és ez örvendetes dolog. Nem volt könnyű a rali, de örülök, hogy befejeztük, és minden percét élveztük. Meglepően jó volt az együttműködésem navigátorommal, akivel ez volt az első közös futamunk” – összegezte a Máramaros Rali eseményeit Deák Tamás.

Eredmények: * összetett: 1. Simone Tempestini/Carmen Poenaru (Porsche 997 RGT) 1:11:11.6 óra, 2. Norbert Maior/Francesca Maior (Citroën C3 Rally 2) 6 másodperc hátrány, 3. Andrei Gîrtofan/Tudor-Septimiu Mârza (Škoda Fabia RS Rally 2) 21.4 mp h., …34. Deák Tamás/Annelise Bîrloiu (Dacia Sandero) 29:46,7 perc h. * RO6-os géposztály: 1. Rareș Dranca/Andrei Axinte (Dacia Logan) 1:33:02 óra, 2. Adrian-Daniel Goga/Andrei Pădure (Dacia Sandero) 1:06.9 p h., 3. Dragoș Tuluc/Aurelian Hanea (Suzuki Swift Sport) 2:19.8 p h., ...5. Deák/Bîrloiu 7:56.3 p h. * kezdők: 1. Goga/Pădure 1:34:08.9 óra, 2. Andrei Bîrsan/Mihai Sandu (Renault Clio Rally 5) 56 mp h., 3. Tuluc/Hanea 1:12.09 p h., ...5. Deák/Bîrloiu 3:16.5 p h.

A román ralibajnokság június 21–22-én a Kolozsvár Ralival folytatódik.