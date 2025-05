A sepsiszentgyörgyi versenyző kiválóan kezdte az idényt, ugyanis áprilisban negyedik lett a Cross Country Eliminator világkupa-sorozat első fordulóján Tádzsikisztánban, ezáltal az összetett negyedik helyéről várja a folytatást. A háromszéki kerékpáros az elmúlt hetekben gőzerővel készült a soron következő próbatételre, hiszen Leuvenben is igyekszik gyarapítani a pontszámát. Molnár Ede tavaly kiválóan teljesített a világkupa belga állomásán, ahol a kisdöntőt megnyerve az ötödik helyen végzett, majd a Short Track futamot aranyéremmel zárta.

A 29 éves sportoló idén az XCE-világbajnokságon is szeretne maradandót alkotni, ezúttal ráadásul a helyszín is kedvező számára, mivel 2023-ban Törökországban szerzett Európa-bajnoki címet. Ugyanabban az évben Indonéziában a tizedikként zárta a világbajnokságot, 2024-ben ellenben már a nyolcaddöntőben búcsúzott Németországban, így a 22. helyen fejezte be az erőpróbát, amelyen a holland Jeroen Van Eck aranyérmet szerzett, a második a szlovén Jakob Klemenčič, a harmadik pedig a német Simon Gegenheimer lett.

„Sok idő eltelt a világkupa első szakasza óta, az elmúlt hetekben itthon készültem, viszont az időjárás egyáltalán nem kedvezett. Ebben az időszakban arra törekedtem, maradjak edzésben úgy, hogy közben ne terheljem túl magam. Leu­venben idén is lesz Short Track, azt nagyon várom, ugyanis tavaly sikerült megnyernem. A futamot megelőzően nagyon fontos, hogy az egyéni időmérő jól sikerüljön, ezen múlik, hogy hányadiknak választunk startkaput. A rajt szintén meghatározó lesz, mivel a pálya szűk, és nehéz előzni. Belgiumból aztán Olaszországba repülök, ahol igyekszem finomhangolni a világbajnokság előtt” – mondta Molnár Ede.

Kiemelte, a világbajnokság helyszíne fekszik neki, azonban nem szeretne magára nyomást helyezni azzal, hogy az éremszerzést tűzi ki célul. Úgy érzi, remek formában van, azáltal, hogy későn kezdte az idényt, nincs túlterhelve, ugyanakkor arra törekszik, a lehető legtöbbet hozza ki magából. Júliusban zsúfolt lesz a versenynaptára, a Román Kupa első és második szakasza között a Cross Country Eliminator országos bajnokság következik, majd a világkupa harmadik fordulóján és a Cross Country Olympic (XCO) országos bajnokságon teszi próbára magát.

2025-ben az XCE világkupa-sorozat nyolc megmérettetést tartalmaz, a harmadikat július 12-én Németországban rendezik, aztán augusztus 10-én Törökországba utaznak a versenyzők. Augusztus 17-én Brazília fogadja a mezőnyt, szeptemberben Görögország, októberben pedig Spanyolország és India ad otthont az utolsó előtti és az utolsó állomásnak.