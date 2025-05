Lesz új kormányunk is

Elnökünk, Nicușor Dan megmondta, hogy nem eszik olyan forrón a kását (inkább a pártok és annak tagjai eszik egymást), a kormányalakításhoz 3–4 hétre lesz szükség, és addig mindent alaposan meg kell hányni-vetni. A szociáldemokraták (PSD-sek) elég hányavetien viselkednek, pedig az új elnök üzent nekik is a kormányalakítással kapcsolatban, de ugyanakkor egy kezitcsókolomos üzenetet is megfogalmazott Donald Trump irányába. Olyasmit írt, hogy meg szeretné köszönni Trump elnöknek az erőskezű vezetést és elköteleződését a Románia és az Egyesült Államok közti viszonnyal kapcsolatban, s nagyon várja, hogy szorosan együttműködjön a Trump-adminisztrációval a két ország stratégiai partnerségének keretében. Ez nagy dolog ahhoz képest, hogy az amerikai elnökválasztáson néhány ritka kivételtől eltekintve majdnem mindenki Trump ellen beszélt és szurkolt.

No, de vannak nekünk ennél fontosabb dolgaink is. Nagy a mozgolódás a pártok háza táján, szokás szerint, és bár már jól benne vagyunk a télies tavaszban, megindultak a pártvándor (jó)madarak egyik pártból a másikba. El tudom képzelni, hogy ha George Simion nyer, akkor pontosan fordított lett volna a vándorlás, az Európa-párti pártokból repültek volna Simion pártjának, az AUR-nak a keblére képviselők és szenátorok. De most a Fiatal Emberek Pártjából (POT-ból) 11 szenátor és képviselő jelentette be angolos távozását, többek közt a liberálisokhoz (a PNL-hez). Biztosan, látják, hogy az elnök, Nicușor Dan a liberális Ilie Bolojant szándékszik miniszterelnöknek kinevezni, és azért mennek a pártjába, mert gondolják, hogy így közelebb kerülnek a tűzhöz, illetve esetleg az azon fövő csorbában levő csontokból nekik is vetnek valamit. Bolojan azt mondta, hogy mindegyik (vándormadár) esetét meg kell vizsgálni. (Úgy látszik, hogy a régi pártokból történő sátorfaszedés neki sem jönne rosszul.)

A Șoșoacă asszonyság által vezetett SOS párt öt képviselőt és két szenátort hullajtott el. De nem jobb a helyzet az AUR-ban sem, hiszen Claudiu Târziu, aki annak egyik alapítója volt, nem lapít már ott, újabb politikai mozgalmat alapít Konzervatív Akció néven. Az AUR-t többen is elhagyták már, és ki tudja, hányan fogják még. Pedig George Simion megmondta, hogy egységesek, és „mélységesen sajnálják a lelkek lókupeceit, akik a polgárok akaratának megvetésével meg akarják darabonként vásárolni a parlamenti képviselőket, és árulják a román nép méltóságát”.

Még egy fontos ember elment az AUR-ból, George Becali, aki bejelentette egy újabb párt, a Keresztény Ortodox Szövetség magalakítását, amelybe sok futballdrukker jelentkezése várható.

Victor Ponta megalakítja a „Románia az első” politikai platformot. (Közben szidja a PSD új elnökét, Sorin Grindeanut, aki szerinte a párt összeomlását okozta.) De lehet, hogy Románia a világon csak a második lesz, mert Amerikában Trump elnök is azzal dicsekedett, hogy vezetése alatt „Amerika az első” lesz.

Az előző törvényhozási ciklusban 40-en hagyták el hűtlenül pártjukat, míg a 2016–2020-asban „csak” 39-en. Nem tudni, hogy a vándormadarak közül ki fog az új kormányba vagy legalábbis annak közelébe kerülni, mert még azt sem lehet tudni, hogy hány párt és melyik vesz majd részt benne.

Az új elnök reformokat szeretne gyakorlatba ültetni, és elismeri, hogy ez „biztosan a legnehezebb elnöki mandátum lesz Románia közelmúltbeli történelmében”. Olyan helyzetben van az ország, hogy Nicușor Dan is mondhatná (bár ő nem miniszterelnök és közvetlenül nem vesz részt a kormányzásban), amit Winston Churchill is mondott a második világháború alatt: „Nem tudok én mást ígérni, mint vért, erőfeszítést, könnyeket és verítéket”. (A vért – gondolom –, a rászorulóknak ígérhetné.)

De azzal biztat, hogy nem emelik meg az áfát (TVA-t) még azokra a termékekre sem, amelyeké 5, illetve 9 százalékos, és lesz pénz fizetésekre és nyugdíjakra. Úgyhogy nyugi, nyugi, megnyugodhatunk (?).

Lassan véget ér az ünneplés időszaka... Fotó: Facebook / Nicușor Dan