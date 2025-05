A Kanyó Szilárd és Veress Botond edzette Sepsi-SIC idegenben, a Futsal Ceahlăul Piatra Neamțtól elszenvedett 5–4-es vereséggel zárta az U19-es futsal Elit Ligát, így a zöld-fehérek a második helyen fejezték be az utánpótlás-bajnokság második szakaszát. A mérkőzésnek nem volt különösebb tétje, hiszen az 1-es csoportban a Ceahlăul megnyerte a korábbi öt meccsét, az újabb győzelemmel csak megerősítette az első helyét, a záróforduló előtt pedig a háromszékiek előnye a kvartett másik két együttesével szemben behozhatatlan volt, így a vereség is simán belefért. A 2-es csoport küzdelmei még május 14-én lezárultak: az FK Székelyudvarhely százszázalékos teljesítménnyel szerepel a Final 4-ben, míg a Marosvásárhelyi VSK csak tőle kapott ki.

A szakszövetség nemrégiben arról határozott, hogy idén Székelyudvarhelyen avatnak bajnokot a teremlabdarúgó U19-es bajnokságban, a házigazda FK csapata a Sepsi-SIC együttesével találkozik az egyik elődöntőben, a másik ágon pedig a Piatra Neamț és a VSK csatázik egymással. A mérkőzéseket hétfő délután játsszák, a kezdési időpontok viszont a futsalélvonal döntője harmadik, udvarhelyi meccsének a kimenetelétől függnek.

„A bajnokság első fele jól sikerült, ezáltal az első helyről jutottunk az Elitek Ligájába. A pontvadászat következő szakaszára elfogy­tunk, hiszen az U19-es csapat húzóemberei az 1. ligás alakulatban is játszottak. Sérültjeink is voltak, de bízom abban, hogy összeszedjük magunkat és a négyes döntőn jól szerepelünk majd. Az elődöntőben a házigazda Székelyudvarhellyel találkozunk, és remélem, hogy nyerünk, mert döntőt akarunk játszani. Ha nem jutunk oda, akkor a bronzmeccsel is elégedettek leszünk, ám mi mindenképp fináléba akarunk jutni” – nyilatkozta Kanyó Szilárd, a Sepsi-SIC csikócsapatának egyik edzője.

A tavaly a megyeszékhelyi Sepsi Aréna adott otthont az U19-esek döntő tornájának, amelyet a zöld-fehérek a negyedik helyen fejeztek be. A székelyudvarhelyi sportcsarnokban rendezendő viadalon biztos nem lesz címvédés, mivel a Kolozsvári Clujana nem jutott be a Final 4-be, így jövő kedden új bajnoka lesz a küzdelemsorozatnak.