Apad a Feketeügy, nőtt a Tatrang /Frissítés, szombati helyzet/

Enyhén apad a víz szintje a Zágon patakán illetve a Feketeügyön, bizonyos helyeken pedig stagnál, a Tatrangon viszont enyhén nőtt a vízszint és a térségben eleredt az eső is – derült ki a sürgősségi felügyelőség péntek reggeli, a megyei árvízhelyzetre vonatkozó jelentéséből.

Megnyugtató hír, hogy péntekre virradóan sem Nagyborosnyón, sem Kökösbácsteleken, sem pedig Kökösben nem kellett újabb lakosokat kitelepíteni, a készenléti egységek azonban továbbra is dolgoznak az elárasztott területeken. Az előző napokban az országos kataszrófavédelmi felügyelőség Argeș, Ilfov, Brassó, Dâmovița, Gorj, Hunyad, Szeben, Prahova és Vâlcea megyékből küldött csapatokat és számos felszerelést, járműveket Háromszékre a mentésben, kárelhárításban dolgozó hivatásos tűzoltók, belügyi alkalmazottak, önkéntesek támogatására. Értesüléseink szerint jelenleg mintegy 80, más megyéből érkezett tűzoltó segédkezik az érintett területeken, és a nap folyamán további erősítés, illetve nagy teljesítményű motorszivattyúk érkeznek Vrancea és Buzău megyékből is.

A megyei rendőrség tájékoztatása szerint továbbra sem lehet közlekedni Uzon és Bikfalva, Uzon és Sepsimagyarós, Uzon és Lisznyó, Szentivánlaborfalva és Sepsimagyarós, Szörcse és Orbaitelek között. Nem járható a 33-as községi úton az Erősd és Botfalu közötti híd, a 121A megyei út Nagyborosnyó bejáratánál. A 3,5 tonnánál nagyobb járművek továbbra sem közlekedhetnek Rétyen, a Feketeügy hídján, illetve a 122B jelzésű megyei úton, Málnásfürdő térségében.

Frissítés

Kormánybiztos: A nehezén túl vagyunk

A veszély nem múlt el, napokba, helyenként hetekbe telhet, amíg a víz teljesen visszavonul, de a nehezén túl vagyunk – nyilatkozta pénteken Ráduly István kormánybiztos a megyei árvízhelyzet kapcsán. A prefektúra déli közleményében ismertették: péntek reggel Kovászna megye valamennyi rövid folyóvizének szintje jelentősen csökkent. Az Olt és a Feketeügy szintje továbbra is magas, az árhullám csúcsa azonban ezeken is levonult, s miután szombattól az időjárás is jóra fordul, lassú, de állandó csökkenésre lehet számítani. Közölték, péntek reggel 8 órakor a Feketeügy vízállása 430 centiméter volt Rétyen, 4 centiméterrel kevesebb, mint 7 órakor, Kökösnél 585 centimétert mértek, 1 centiméterrel kevesebbet, mint egy órával korábban.

Házak a víz fogságában. Fotó: Kovászna megyei prefekúra

Ráduly István közölte, az önkormányzatok megfelelően indoklással az állami tartalékalaphoz fordulhatnak segítségért, az érintett községek építőanyagot és egyéb segítséget is kaphatnak. Az áradások okozat károk felmérése megyeszerte folyamatban van. A kormánybiztos ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik éjjel-nappal dolgoztak a gátakon, a hatóságok képviselőinek, tűzoltóknak, csendőröknek, rendőröknek és katonáknak is, akik a bajba jutottak mellé álltak.

A péntek déli helyzet kapcsán a sürgősségi felügyelőség közölte: a víztöbblet csökkentése érdekében a megyei katasztrófavédelmi bizottság jóváhagyta, hogy Nagyborosnyón a Nagy-patak jobb oldalán – a Kovászna patakával való összeömlés közelében – átvágják a töltést. Amint a vízszint lecsökken a területen, megkezdik a víz kiszivattyúzását az elárasztott háztartásokból.

Frissítés, szombati helyzet:

Szörcse és Orbaitelek között megnyitották az utat a forgalom előtt, közölte a megyei rendőrség szombaton délelőtt. A többi szakaszon érvényben maradt az útlezárás.(sz)