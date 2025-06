Az előadás egyik főszerepében a sepsiszentgyörgyi származású Balogh Attila látható, aki 2011-ben a Trakhiszi nők rendezőjeként dolgozott a Tamási Áron Színházban.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház június 3-án, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban bemutató előadást tart: Dirty Dancing, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 60 perc, szünet nélkül).

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház június 11-én, szerdán és 12-én, csütörtökön 19 órától Alexandru Popa A boldogság titka című darabjának magyar nyelvű ősbemutatójára várja a közönséget a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójába.

Zene

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT. Fábián Zoltán-koncertre várnak mindenkit ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomba. A jótékonysági koncert a Kovásznai Unitárius Leányegyházközség templomépítését támogatja.

A KÁLNOKY CASTLE CONCERT sorozat 2025 nyarán újabb különleges évaddal tér vissza: a nyári évad során tematikus koncertekkel várják a közönséget a miklósvári Kálnoky-kastély kertjében. A programsorozat célja, hogy egyedülálló környezetben, világszínvonalú művészek tolmácsolásában hozza el a közönséghez a filmművészet és a zene nagy pillanatait. A koncertsorozat előadásai két időpontban – 17.30-kor proseccóval, valamint 20.30-kor háromfogásos vacsorával – kerülnek megrendezésre, korlátozott számú, 60 fős közönség előtt. A délutáni koncertek új helyszínen, a kastély mesebeli palotatermében csendülnek fel, a vendégeket pezsgővel fogadják. Az esti koncertekre továbbra is a borospincéből kialakított helyiségben, gyertyafényes, exkluzív vacsora mellett kerül sor, ami garantáltan felejthetetlen élményt biztosít. Június 6-án: Inspired by ENYA – Diana Ichim (zongora), Magdalena Suciu (hegedű).

GYERTYAFÉNYES KONCERT. A sepsiszentgyörgyi református vártemplomban június 6-án, pénteken 19 órától a Serenata koncert-sorozat keretében különleges találkozás lesz fény és zene között, ahol a gitár – Szigeti Bence – és a cselló – Dénes Dorottya – szenvedélyes párbeszéde repít el a mediterrán világ legszebb tájaira. A belépés díjtalan.

ROCKORATÓRIUM. Gidófalván június 8-án, vasárnap 18 órától az Erdős Gábor Művelődési Házban az alsótömösi csata alapján készült Magyarok fénye című rockoratóriumot játsszák. A belépés ingyenes.

Emlékezés Trianonra

Az idén 33. alkalommal emlékeznek Trianonra Sepsiszentgyörgyön. Június 4-én, szerdán 16 órakor megnyílik Wittner Mária Készültem az útra című emlékkiállítása a Kónya Ádám Városi Művelődési Házban. 17.30-tól a kőszínpadnál lesz a megemlékező rendezvény. Meghívott szónok Németh Szilárd kormánybiztos, a FIDESZ alelnöke. Beszédet mondanak a politikai pártok vezetői, igét hirdet Dénes Előd református esperes, énekel Deák Anett, majd a csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar koncertjével zárul a rendezvény.

Erdély nagykövete a világban

A címertan világnapján, június 10-én ünnepli működésének 10. évfordulóját a sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület a Székely Nemzeti Múzeumban. A Bartók Béla-teremben 18 órakor kezdődő rendezvény házigazdája Vargha Mihály múzeumigazgató, köszöntőt mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, majd az egyesület elnöke, Szekeres Attila István nemzetközi címerakadémikus Erdély nagykövete a világban címmel tart előadást a szervezet elmúlt tíz évének történetéről, nemzetközi szerepléseiről és elismeréseiről, ugyanakkor betekintést nyújt kevésbé ismert címer- és zászlótörténeti kérdésekbe. A rendezvény mindenki számára nyitott.

Jótékonysági est

A sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban június 3-án, kedden 18 órától Marosán Csaba kolozsvári előadóművész Intés az őrzőkhöz. Versek, gondolatok a hitről, kitartásról és helytállásról című előadása tekinthető meg. A perselyes adakozás a Kovászna megyei árvízkárosultak javára történik.

Jelentkezés az MCC programjaiba

A következő tanévben is izgalmas kurzusokkal, ingyenes, iskola mellett végezhető képzésekkel várja a lelkes, tanulni vágyó fiatalokat a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Az 5. osztályt idén ősszel megkezdő tanulók június 30-ig jelentkezhetnek a tehetséggondozó különböző oktatási programjaiba, melyeket Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és Szatmárnémetiben működtetnek. Élményprogramok, nyári táborok, családi programok, kézműves-foglalkozások, jótékonysági akciók is változatossá teszik a közösségi tanulást. A diákok továbbá heti rendszerességű angol- és románnyelv-oktatáson vehetnek részt, szintén díjmentesen. A FIT programba június 30-ig jelentkezhetnek a jelenlegi 4. osztályos diákok. További információk a jelentkezésről, programokról az MCC weboldalán, érdeklődni a fit@mcc.ro e-mail-címen is lehet.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 17.50-től Jézus Szíve litánia, 18 órától szentmise a csíksomlyói kegytemplomból, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.30-tól Mágikus állatok iskolája 3. – Az erdő napja (magyarul beszélő), 18.30-tól Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise (magyar dráma), 18.45-től Futni mentem (magyar vígjáték), 20.30-tól Isten hozta, Mister! (román feliratos), 21 órától Mennydörgők* (magyarul beszélő); szerdán: 16 órától Mágikus állatok iskolája 3. – Az erdő napja (románul beszélő), 16.15-től Diplo, a kis dinó (magyarul beszélő), 18 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.15-től A saját képére (román feliratos), 20 órától Mission: Impossible – A végső leszámolás (magyarul beszélő), 20.15-től Santa Vittoria titka (román feliratos); csütörtökön: 16 órától Egy fogtündér meséje (románul beszélő), 16.30-tól Lilo és Stitch – A csillagkutya (magyarul beszélő), 18 órától Volt egyszer egy tolvaj (magyarul beszélő), 18.30-tól Isten hozta, Mister! (magyarul beszélő), 20 órától Mission: Impossible – A végső leszámolás (román feliratos), 21 órától Az éjszaka határán (román feliratos).

Tanulmányi tábor

Június 23–26. között a Zöld Nap Egyesület tanulmányi tábort szervez a zabolai Csipkésben a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület és a kézdivásárhelyi Önkormányzat résztámogatásával. A tábor idén is a Természet – Az élet forrása! címet kapta. Olyan 10–16 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik közel érzik magukhoz a természetet, képesek elszakadni pár napra a telekommunikációs eszközök világától, ugyanakkor hajlandóak új kihívásokra, új dolgokat elsajátítani főként a kreatív újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés és a sport terén. A változatos és játékos programok mellett elsődleges cél a környezettudatosságra nevelés, a természetvédelem fontosságára való felhívás, illetve a játékos tanulás. A foglalkozásokon újabb ismeretekkel bővül a tudásuk, a műanyagokról, kőolajról, hulladékokról. Bővebben a zoldnap.info-n.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (0372 409 392) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár (0267 362 961) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, régi ruhákat szállít el ma Szörcsén és Székelytamásfalván, kedden és szerdán Gelencén, csütörtökön Haralyban és Gelencén, pénteken Ozsdolán. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Kovásznán ma 9–17 óráig a Kőbánya utcában felújítási munkálatok miatt szünetel a vízszolgáltatás.