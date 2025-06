Következő írásunk

Augusztus 7–9. között immár tizenkilencedik alkalommal rendezik meg Székelyföld Kerékpáros Körversenyét, amely idén két új elemmel is bővül: az egyik az amatőrök versenye, a másik a Székelykör Fesztivál, ezek helyszíne Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda lenne. Az elmúlt évi kiíráshoz képest az útvonal is változni fog némileg. Ez idáig húsz csapat nevezett be a nemzetközi erőpróbára.