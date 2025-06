Az első, tíz ház kiürítéséről szóló délutáni bejelentés után az esti órákban már negyvenöt háztartás lakóinak kitelepítését rendelték el a hatóságok, miután több helyen is kráterek keletkeztek a bánya tetején, a gátépítéssel pedig egy esetleges árhullám ellen próbálnak védekezni.

A DSU közleménye szerint Cătălin Predoiu ügyvivő miniszterelnök – aki vasárnap maga is meglátogatta Székelyföld árvíz sújtotta településeit – a helyszínre küldte Hargita megye kormánybiztosát és az országos katasztrófavédelmi felügyelőség parancsnokának helyettesét, akik a kitelepítést látták a legbiztonságosabb megoldásnak. A kommuniké leszögezi: a kormány számára az emberéletek védelme a legfontosabb szempont, és mindent meg fognak tenni a tragédia által sújtott közösség védelmében, a károk enyhítése érdekében.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke vasárnap este azt nyilatkozta, hogy rokonoknál, egy önkormányzati tulajdonú épületben, illetve panziókban szállásolták el a negyvenöt háztartás lakóit, akiket ki kellett telepíteni a parajdi wellnessközpont közelében.

Az önkormányzati vezető hétfőn reggel elmondta: nagy erőkkel zajlott a munka vasárnap este a veszélyesnek ítélt helyszínen, önkéntesek százai segítettek a hatóságoknak az ideiglenes gátak megépítésében, védőfalakat és homokzsákokat helyeztek el, hogy mérsékeljék az épületekre és az infrastruktúrára leselkedő veszélyt. A vízügyi szakemberek tanácsára egy hosszabb vízvetőt építettek a Parajd és Alsósófalva menti úton, ahol homokzsákokból gátakat is kialakítottak. Korondról, Farkaslakáról, Székelyudvarhelyről és még Maros megyéből is érkeztek önkéntesek, továbbá több község önkéntes tűzoltói és a Vöröskereszt önkéntesei is segítettek a mintegy 12 ezer homokzsák elhelyezésében. Emellett védőpanelekből is emeltek gátakat az épületek és az infrastruktúra védelmében.

A tanácselnök szerint vasárnap délután óta nem keletkeztek újabb beomlások a régi bányarész (Dózsa-bánya) tetején, de a korábbiak növekedtek.