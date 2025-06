A hazai futsalbajnokság két legjobb alakulata, az FK Székelyudvarhely és a címvédő Galaci United vívta egymással a 2024–2025-ös idény döntőjét, a párharc az egyik fél három győzelméig tartott. Az első két mérkőzést a Duna-parti városban játszották le. Az FK együttesét erősítette a mikóújfalusi Miklós Tamás is, az első találkozón pedig a Hargita megyeiek a félidőben még 2–1-re vezettek, de így sem tudták elvenni a Galac pályaelőnyét, és végül 4–2-re alulmaradtak. A párharc második meccsét is idegenben játszotta az Udvarhely, és egy 2–2-es első félidő után a székely csapat ismét 4–2-es vereséget szenvedett. Vasárnap már hazai pályán lépett pályára a Székelyudvarhely, amely a 3. percben még előnybe került, ám a vége ezúttal is vereség lett: 5–1-re nyert a United. A galaci gárda megállíthatatlan, hiszen 2020, 2022, 2023 és 2024 után idén is megszerezte az aranyérmet.

„Egy jó és tanulságos szezonon vagyunk túl, új edzővel, új játékosokkal. A végkimenetellel nem lehetünk elégedetlenek, bár ahogyan elveszítettük a bajnoki döntőt, az hagy némi kívánnivalót maga után. Mindhárom meccsen vezettünk, a finálé nyitómérkőzésén még a szünetben is előnyben voltunk. Azt érzem, nem nőttünk fel eléggé a feladathoz, és a fontos pillanatokban nem tudtunk jó döntéseket hozni. Nem voltunk elég élesek a kapu előtt, és a helyzeteinket nem rúgtuk be. Nem érdemeltük meg, hogy megnyerjük ezt a döntőt, a Galac talán jobban akarta, és el kell ismernünk, hogy az övék egy jobb csapat. Ennek ellenére nem lehetünk elégedetlenek a szezonnal, hiszen megnyertük a Román Kupát: idegenben győztük le a Galacot, a fináléban pedig Marosvásárhely otthonában diadalmaskodtunk, és teljesen megérdemelten szereztük meg a végső győzelmet” – nyilatkozta a szerződése utolsó évébe lépő Miklós Tamás, aki harmadszor lett második az FK mezében. (t)