Változás a támogatásoknál

Május 25-én jelent meg a 179-es miniszteri rendelet, amely meghosszabbítja az APIA-s kérések letevési határidejét június 13-ig. A rendelet emellett módosítja a támogatások odaítélésének egyes felteleit is.

Az egyik módosítás szerint az a terület, amelyet már hivatalosan is kivettek a mezőgazdasági területekből, viszont az építkezés nem kezdődött meg és a gazda egész évben mezőgazdasági célra használta, jogosult a támogatásokra.

A silókukorica termesztésének támogatási igénylésénél (PD 26-os) a hektáronkénti három számosállatnak meg kell lennie a gazdaságban már a támogatási kérés letevésekor.

Változott a tavalytól fizetett új támogatási forma, a PD 27-es – a szarvasmarhák jólétének növelése az extenzív (külterjes) legeltetés által. A támogatást igénylőnek naponta legeltetési naplót kell vezetnie, ami az idén azzal egészül ki, hogy a legelő állatok számát kategóriánként is be kell írni. A legeltetési naplónak tartalmaznia kell az összes állandó gyep és legeltetésre szánt vetettfű-parcella nyilvántartási számát és nagyságát. Naponta be kell vezetni, hogy egy adott parcellán hány darab és milyen kategóriájú állat legelt, valamint a legeltetés időtartamát. A legeltetési napló vezethető papíron vagy elektronikus formában. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a szarvasmarhát tartó gazda legalább 120 napot legeltessen, legkevesebb napi 6 órán át és a legelő leterheltsége ne legyen nagyobb mint egy számosállat hektáronként. A támogatás általánosan 100 euró.

A miniszteri rendelet az állatok tulajdonban, gazdaságban tartásán is változtat. Eszerint a szarvasmarha-támogatás megszerzése érdekében az állatok a gazdaságban (a gazda tulajdonában) kell legyenek június 14. és október 13., a juhok, illetve kecskék pedig június 14. és szeptember 21. között.