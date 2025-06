Szakmai segítség és adománygyűjtés Parajd javára

Nacsa Lőrinc a helyszínen tájékozódott a sóbánya elöntése nyomán kialakult helyzet súlyosságáról, majd a helyi turizmusban és vendéglátásban érdekelt vállalkozókkal beszélt, és biztosította őket a magyar kormány támogatásáról. A lakossági fórumon Nyágrus László, Parajd polgármestere, Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és Antal Lóránt szená­tor is jelen volt. Közölte: az elmúlt napokban intenzíven tartotta a kapcsolatot a hatóságokkal, az RMDSZ vezetőivel a segítségnyújtás módjáról, és hétfőn személyesen is tájékozódott, és biztosította a helyieket, hogy számíthatnak a magyar kormányra.

Az államtitkár elmondta: a magyar hatóságok első lépésként a turizmus megmentésére irányuló kampány szervezésében tudnak segíteni, részt vesznek a Hargita megyei tanács által kezdeményezett akció elindításában. Másrészt Magyarország vízügyi és katasztrófavédelmi szakmai segítséget is felajánlott a román hatóságoknak, hiszen az árvizek kezelése terén nagy tapasztalattal rendelkezik. Ez eszközt is és szakértelmet is jelent – részletezte. Emellett szükség lehet turisztikai, gazdaságfejlesztési támogatásra is, amely megerősíti a helyi vállalkozásokat – tette hozzá.

Közölte: a Parajdon tapasztaltakról, a helyi turisztikai vállalkozók, a helyi lakosok most kialakult helyzettel kapcsolatos igényeiről, problémáiról jelentést készít a magyar kormánynak, ez alapján döntenek majd a segítségnyújtás újabb módjairól, hogy a következő időszakban is működhessen a turizmus, virágozhasson a község. Ugyanakkor bejelentette, hogy június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a közmédia egész napos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel segíti a székelyföldi árvízkárosultakat és a parajdi bányakatasztrófában érintett közösséget.