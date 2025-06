A kihívásra összesen 38 csapat nevezett, amelyek váltóban 6, 12 és 24 órát futottak. A szervezők kiemelték, a megtett körök és kilométerek nem csupán számokat jelentettek, ugyanis minden lépésben volt nevetés, biztatás, vállon veregetés, ismeretlenek szurkoltak ismeretleneknek, ezáltal a közösségi élmény és az összetartozás uralkodott a stadionban. A résztvevők a 24 órás rendezvény alatt összesen 9609 kört teljesítettek, ami 3843,6 kilométert jelent, vagyis körülbelül a Sepsiszentgyörgy–Kairó távolságnak felel meg.

A rendezvényt Dr. Ingrid Mutter ortopéd szakorvos előadása nyitotta meg, aki a mozgás és a természet kapcsolatáról, valamint a testünk jelzéseire való tudatos figyelemről osztotta meg gondolatait. Az előadás nemcsak informatív, hanem lelkesítő is volt, a közönség nyitottsága, érdeklődése, a felmerülő kérdések pedig igazolták: a jelenlévők éhesek a tudásra és az élményre. Sor került a Mini Mozgáskihívás – Kicsik a pályán! elnevezésű eseményre, amelyen az 5–12 éves gyermekeket ügyességi és mozgásjátékok, kézműves-, illetve egészségsarok várta. A hangulat felszabadult és vidám volt, ezáltal minden kisgyerek mosollyal az arcán távozhatott.

A Fitness Tribe Egyesület szervezőcsapata ezúton is köszöni mindazoknak, akik részt vettek, segítettek, szurkoltak, valamint bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a Mozogj az Egészségért – Nagy Mozgáskihívás idén is több legyen, mint futás: közösség, öröm és inspiráció.

Eredmények: * 6 órás, csapatok: 1. NO LIMIT RUNNER 6H 216 kör (86,4 km), 2. FULMO 200 kör (80 km), 3. Finom Vegyes 185 kör (74 km); munkaközösségek: 1. Virgoncok 189 kör (75,6 km), 2. Sapientia Sport és edzőképző szak, I. évfolyam 172 kör (68,8 km), 3. SepsiSapi 166 kör (66,4 km) * 12 órás, csapatok: 1. Runs ‘n Roses 382 kör (152,8 km), 2. No Limit Brigád 374 kör (149,6 km), 3. No Limit Runner 370 kör (148,0 km); munkaközösségek: 1. Wunderék 343 kör (137,2 km), 2. Iparkodók 12h 332 kör (132,8 km), 3. Miről beszélek, amikor futásról beszélek? 325 kör (130 km) * 24 órás, csapatok: 1. Balra tarts! 750 kör (300 km), 2. FutkorÁSZOK 700 kör (280 km), 3. Warrior Functional Fitness 675 kör (270 km). (miska)