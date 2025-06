Külföldi szakemberek segítenek Parajdon

A magyar, német, spanyol és holland szakemberek a román kollégákkal közösen dolgoznak a megoldáson, miután Románia a parajdi eset miatt aktiválta az európai katasztrófavédelmi mechanizmust – közölte a gazdasági miniszter, aki tegnap Mircea Fechet környezetvédelmi tárcavezetővel együtt tartott helyszíni szemlét.

Ivan azt mondta, fennáll annak a veszélye is, hogy beomlik a régi bánya teteje, és ez valószínűleg meg is fog történni, de csak lassan, hetek, hónapok múlva, mindenesetre a munkagépekkel nem szeretnék felgyorsítani a folyamatot. Mindazonáltal ez nem érinti negatívan a turisztikai részleget is magában foglaló újabb bányarészt. Folyik a Korond-patak elterelése, a környezetvédelmi, vízügyi és bányászati szakemberek pedig közösen dolgoznak a bányát elöntő víz oly módon való kiszivattyúzásán, hogy az minél kisebb mértékben károsítsa a környezetet és a gazdaságot – közölte a miniszter. Beszámolt arról is, hogy a parajdi katasztrófa után jelentést kért a szaktárcához tartozó összes bányaipari vállalattól esetleges problémáikról, szükséges intézkedésekről.

Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter felhívta a figyelmet a Korond-patak és a Kis-Küküllő vizének magas sótartalmára, elismerve, hogy ez ökológiai katasztrófához vezethet. Emlékeztetett: literenként egygrammnyi só halpusztulást okoz a folyóvizekben, két grammnál pedig a teljes élővilág elpusztul. Közölte: várhatóan július elsejéig végeznek a patak elterelésével, ami megoldaná a problémát. Hangsúlyozta, az illetékes hatóságok folyamatosan figyelik a parajdi fejleményeket, és bármikor készek közbelépni, ha a helyzet úgy kívánja. A legfontosabb az emberi életek védelme, valamint a hatóságok próbálnak műszaki megoldást találni a bánya biztonságossá tételére, az infrastruktúra és a környezet védelmére. Nyilatkozata szerint a sóbányában hétmillió köbméter víz lehet.

A parajdi községvezetés tegnap közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot az aktuális helyzetről. Mint közölték, a régi bánya felett kialakított védelmi zónát továbbra is lezárva tartják, és a környéken élők kitelepítése is érvényben marad.