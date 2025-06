Előző írásunk

Holnap, pünkösd szombatján tartják a csíksomlyói búcsút, amely ma sokkal több, mint egyszerű búcsú: a rendszerváltozás után az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási nemzeti ünnepévé, felekezettől függetlenül nemzeti zarándoklattá vált. Csíksomlyó magyar nemzeti kegyhely lett, ott együtt ünnepel „a világ magyarsága”. Sokáig tartotta magát az a legenda, miszerint a búcsú eredete a hargitai, Tolvajos-tetői, illetve lónyuggatói vagy nagyerdei csatához köthető, mígnem kezdtek megjelenni a cáfolatok. Dacára annak, hogy egyre többen szereznek tudomást a búcsú eredetének mítoszjellegéről, s erről lapunkban mi is igyekeztünk évente tájékoztatni, még mindig vannak – a papok között is –, akik valóságként hirdetik a legendát. Így, miként a latin közmondás állítja, az ismétlés a tudás anyja (repetitio est mater studiorum), ezúttal is szemlézünk Mohay Tamás professzor eredetlegenda-cáfolatából.