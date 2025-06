Állami támogatás az árvízkárosultaknak

Hozzáfűzte, ezután is szorosan együttműködnek a helyi önkormányzatokkal és hatóságokkal, hogy a kárfelmérések után további támogatást nyújtsanak a háromszéki árvízkárosultaknak. A tárcavezető szerint a döntés nyomán több tonna üzemanyagot és ivóvizet, az elszállásoláshoz szükséges tábori ágyakat és eszközöket, vízálló ruházatot és több száz kiló tartós élelmiszert, konzerveket juttatnak el azonnal Kökösbácstelekre és Nagyborosnyóra. Tánczos Barna ugyanakkor arról is beszámolt, hogy az RMDSZ határozott kérésére az Országos Vízügyi Hatóság elkülönítette a szükséges összeget a Korond-patak záportározójának tervezésére és építésére. „A vízügyi hatóság ma benyújtott éves költségvetésében kérésünkre lemondtak a székhelyvásárlásról, és az így átcsoportosított 50 millió lejt árvízvédelmi munkálatokra fordítják. 3 millió lejt különítettek el arra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elkészülhessen a Korond-patakon épülő záportározó terve, ami után a fennmaradó összegből az építési munkálatokat is finanszírozni tudják” – mutatott rá a pénzügyminiszter.