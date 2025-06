A zabolai születésű Fejér Béla immár öt éve a Nyíregyháza Spartacus FC mezét ölti magára. Csapatával újoncként kiharcolták a magyar élvonalban maradást, hamarosan pedig kezdik a felkészülést a következő idényre. A 30 éves háromszéki kapus a több játéklehetőség reményében a klubváltáson is elgondolkodna, mivel a lehető legtöbb mérkőzésen szeretne védeni.

– Elértétek a kitűzött célt, bebiztosítottátok az élvonalban maradást, miután kilenc győzelemmel, kilenc döntetlennel és tizenöt vereséggel a nyolcadik helyen zártatok. Milyennek értékeled a mögöttetek hagyott idényt?

– Számunkra az volt a legfontosabb, hogy az első osztályban maradjunk. Voltak jobb és rosszabb időszakok, viszont elértük a kitűzött célt. Sikerült a nyolcadik helyen zárnunk, talán még a hetedik is meglehetett volna, azonban nem vagyunk elégedetlenek, mert a következő szezont is az élvonalban kezdhetjük. A Magyar Kupa-szereplésünk nem volt annyira sikeres, mint egy évvel korábban, bár így sem szégyenkezhetünk, hiszen míg a tavaly elődöntőbe jutottunk, addig idén a negyeddöntőben búcsúztunk. Kikaptunk a Zalaegerszeg otthonában, mivel azon a találkozón nem játszottunk jól, ráadásul kevés helyzetet alakítottunk ki, emiatt a kiesésünk elkerülhetetlen volt.

– A klub vezetősége április elején vezetőedzőt cserélt, Tímár Krisztián helyére Szabó István érkezett. Az új szakember irányításával háromszor nyertetek, háromszor osztoztatok a pontokon és mindössze egyszer maradtatok alul. Mi újat hozott a csapatnak?

– Tavasszal volt egy nehezebb időszakunk, a mérkőzések nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, nem jöttek az eredmények, gólokat sem lőttünk, ezért elkerülhetetlennek bizonyult a vezetőedző-csere. Szabó István az érkezése után rögtön arra törekedett, hogy rendet rakjon a fejekben, pozitív légkört teremtett. Először a Fehérvár FC elleni összecsapáson ült a kispadon, nyertünk egy góllal, ezáltal lendületet kaptunk az utolsó hetekre. Az irányításával csak egyszer botlottunk, azonban akkor belefutottunk egy nagyobb vereségbe a Ferencváros vendégeként. Ezt követően nem kaptunk ki, meccseket nyertünk és bennmaradtunk.

– Meglátásod szerint voltak olyan mérkőzések a bajnokságban vagy a kupában, amelyekből akár többet is kihozhattatok volna?

– Azt gondolom, hogy voltak olyan meccsek, amelyekben több is volt: akadt olyan eset, amikor megérdemeltük volna a pontszerzést, más alkalommal pedig a győzelmet is. Volt olyan találkozó, amikor számos helyzetet kialakítottunk, ezeket viszont nem váltottuk gólra, majd a kihagyott lehetőségek megbüntettek, hiszen az ellenfelünk rögtön betalált. Így utólag nem bánkódunk ezek miatt, mert az utolsó találkozók jól alakultak, ezáltal teljesítettük a kitűzött célt.

– Kevés játéklehetőséget kaptál a szezonban: a Magyar Kupában három, a bajnokságban öt mérkőzésen védtél. A 21 éves Tóth Balázs több bizalmat kapott a vezetőedzőktől, egymaga lefedte a Nyíregyháza fiatalperceinek 70 százalékát. Hogyan kezelted ezt a helyzetet?

– A poszttársammal nagyon jóban vagyunk, remekül dolgozunk együtt, nincs közöttünk probléma. Szerettem volna, illetve a jövőben is szeretnék több lehetőséget kapni, és azért edzek, hogy többet védhessek. Úgy gondolom, a folytatásban is Tóth Balázs marad az első számú kapus, amellett, hogy megfelel a fiatalszabálynak, kiváló teljesítményt nyújt. Az edzések mellett igyekeztem a családomra és magamra össz­pontosítani, mindennap azért készülök, hogy pályára léphessek, amikor pedig megkapom a lehetőséget, akkor megpróbálom megragadni. 30 éves vagyok, rutinosabb kapusnak számítok, az elmúlt években összegyűjtött tapasztalatommal igyekszem segíteni a fiatalokat.

– Az NB I. utolsó fordulójában, a Zalaegerszeg elleni mérkőzést követően beválasztottak a játéknap álomcsapatába, miután gól nélküli döntetlent játszottatok. A nehéz idény után ez önbizalom-növelő pillanatnak bizonyult?

– A bajnokság utolsó két mérkőzésén, az Újpest FC és a Zalaegerszeg ellen is helyet kaptam a kezdőcsapatban. Ahhoz képest, hogy hosszabb időszak volt mögöttem, amikor nem védtem, úgy érzem, sikerült jól teljesítenem, így a bekerülésem a 33. forduló álomcsapatába egyfajta bónusz, hab a tortán.

– 2020 augusztusa óta a Nyíregyháza Spartacus játékosa vagy. Még egy évig érvényes a szerződésed, szándékodban áll kitölteni a hátralévő időt?

– A több játéklehetőség reményében eltöprengenék a klubváltáson. Az ügynökömmel naponta beszélünk, ha befut egy kecsegtető ajánlat, akkor elgondolkodom az átigazoláson, mivel 30 éves vagyok, rendkívül fontos, hogy folyamatosan védjek.

– A pihenő után hogyan tovább? Milyen célokkal vágsz neki a következő szezonnak?

– Az elmúlt napokban már végeztünk egyéni edzéseket, aztán pénteken kezdjük az orvosi vizsgálatokat. Bárhol játszom, számomra az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb mérkőzésen pályára lépjek. Még több év van bennem, élvezni szeretném a labdarúgást.