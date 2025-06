János Tímea festményei Baróton

A művészt Lakatos Csilla muzeológus méltatta, Demeter László múzeumigazgató pedig a kiállított képekről és Assisi Szent Ferenc életéről beszélt, akinek Naphimnusz című verse a művészt is ihlette, és amelyből egy-egy idézet minden kép alatt olvasható. A vers egyébként el is hangzott a kiállításmegnyitón János Hajnalka előadásában, majd Tókos Tekla bardoci diák és János Flóra énekeit is meghallgathatta a közönség.

János Tímea tavaly egy hetet töltött Assisiben, Olaszországban, ahol a kiállított képek közül többet elkészített. Mint lapunknak elmondta, ott találkozott Assisi Szent Ferenc 800 éves Naphimnusz versével, s jobban megismerve életét, elhatározta, hogy képekben feldolgozza a vers egy-egy témáját.

A képeken Assisi Szent Ferenc szavaival élve, „Földanya-nénénk” ezernyi arcának sokszínűsége bontakozik ki, színek pompájában, napsugarak ölelésében. A szemlélő pedig a látottakon túl marad a ferencesek rendje alapítójának lelkiségével, meghatározó gondolatával is: „Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért, / Ki minket hord és enni ad, / És mindennémű gyümölcsöt terem, / Füveket és színes virágokat.”