Meghívottak: Galbács Pál, a kötet ötletgazdája, Bedő Zoltán felelős kiadó, Gazda Zoltán, Préda Barna és Szekeres Attila társszerzők. Házigazda: Sándor Csaba egyesületi elnök.

BARTOS LÓRÁNT – IOCHOM ISTVÁN Kézdi-Orbaiszék református templomai című könyvét június 15-én, vasárnap 16 órától Kézdivásárhelyen a református templomban bemutatja: Beder Imre református lelkipásztor, Jánó Mihály művészettörténész, Szilveszter Szabolcs alpolgármester és Fórika Balázs kántor, zenetanár.

Zene

NYÁRI KAMARAKONCERT. Ma 19 órától rendkívüli zenei produkcióra hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ. Előadók: Piroska Zoltán hegedűművész és Bende Arnold zongoraművész, akik Sepsiszentgyörgy „frontvonalbeli” tanárai és zenészei közé tartoznak. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6.) 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

MÁGA ZOLTÁN JÓTÉKONYSÁGI ESTJE. Június 13-án, pénteken 17 órától a kézdivásárhelyi református templomban ad jótékonysági koncertet Mága Zoltán Magyarország Arany Érdemkeresztjével kitüntetett, Prima Primissima díjas magyar hegedűművész. A koncert teljes bevételét az árvíz miatt otthonukat elvesztett háromszéki családok megsegítésére fordítják. Az adományjegy ára 25 lej, de magasabb támogatásról is lehet dönteni. A jegyek elővételben megvásárolhatók az RMDSZ irodáiban Kovásznán, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön 9–16 óráig, vagy az esemény napján a helyszínen, amennyiben marad szabad ülőhely. A jegyvásárlás csak készpénzzel lehetséges.

A SEPSICLASSIC sepsiszentgyörgyi komolyzenei fesztivál előhangjaként június 14-én, szombaton 19 órától a Krisztus Király római katolikus templomban koncertezik a debreceni Kodály Kórus. A Magyarország egyik vezető hivatásos kórusaként számontartott énekkar műsorán a cappella és oratorikus művek szerepelnek. A koncertre jegyet az eventim.ro oldalon és a városi kulturális szervezőirodában lehet váltani.

ÖSSZEFOGÁS MOLNÁR ZOLTÁNÉRT. Az Uzoni Polgármesteri Hivatal támogatásával június 15-én, vasárnap 18 órakor jótékonysági előadást tartanak Uzonban a központi parkban. Az előadás fő szervezője, a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör mellett fellép az uzoni Atlantisz Fúvószenekar és más meghívottak. Céljuk az összefogás Molnár Zoltán megsegítése érdekében.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 19 órától Alexandru Popa A boldogság titka című darabjának magyar nyelvű ősbemutatójára várja a közönséget a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójába.

ELŐADÁSOK A FAPADOSBAN. Négy évad kihagyás után ismét műsorra tűznek néhány produkciót a sepsiszentgyörgyi Fapados színpadán. Az első előadás a Hommage Á Édith Piaf lesz, mely június 13-án, 15-én és 25-én tekinthető meg. László Zsuzsa előadásában az énekesnő élete egy különleges megvilágításban jelenik meg, játékát pedig D. Gulácsi Zsuzsanna és Zakariás Zalán zenei kettőse egészíti ki. A részvételhez fontos az előjelentkezés, a jegyár 30 lej.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház előadásai: június 14-én, szombaton 11 órától a Cimborák Bábstúdiójában Ha én felnőtt volnék… Dávid Péter rendezésében (5 éven felülieknek); június 19-én, csütörtökön 18 órától Mamó – Pánczél Kata egyéni játéka (12 éven felülieknek). Előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.

Kiállítás

GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ÉS NYÍLT ÓRA. Sepsiszentgyörgyön a MAGMA kortárs művészeti kiállító tér előtt ma 18 órától a IX.-es drámaosztályos diákok grafikai kiállítással egybekötött művészi beszéd nyílt óráját tartják. Közreműködnek a Plugor Sándor Művészeti Líceum XI.-es grafika szakos tanulói, Dobolyi Tamás képzőművész diákjai. Irányító tanár: Tulit Éva színművész.FOTÓKIÁ

LLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után megnyílik Huszár Szilamér fotóművész Vízbevető című kiállítása. A tárlatot Zelenák József esperes méltatja. A képanyag Európa-szinten is egyedi, kizárólag a Székelytamásfalván és Szörcsén fellelhető húsvéti szánhúzási népszokást mutatja be többéves dokumentálás eredményeként. A kiállítás fővédnöke a Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság, partner a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Mágikus állatok iskolája 3. – Az erdő napja (magyarul beszélő) és Ozi – Az erdő hangja (románul beszélő), 18.15-től Karate kölyök – Legendák (magyarul beszélő), 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.15-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 20.30-tól Balerina (magyarul beszélő).

József Attila-est Kovásznán

Nem középiskolás fokon címmel József Attila-estet tartanak június 13-án 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban. A Kőrösi Csoma Sándor Líceum X. B osztályának előadását Czilli Aranka tanárnő rendezte.

Nyílt nap a Gaál-kúriában

Június 14-én, szombaton egész napos családbarát rendezvényt tartanak a dálnoki Gaál-kúriában, ahol a látogatók megtekinthetik a felújított kúriát és a birtokot. A programban szerepel többek között lovaglás, íjászat, arcfestés, fejdíszkészítés, agyagozás, valamint nordic walking bemutató és séta. Délután székelytánc-előadás, a dálnoki női kórus fellépése, majd gulyásvacsora, élő zenés tábortűz. 19.30-tól filmvetítés a kúria szalonjában: a Szilvássy Carola életéről szóló, A maga természete szerint és szabadon című történelmi dokumentumfilm vetítését annak producere, Molnár-Bánffy Kata nyitja meg. A belépés ingyenes, a helyszínen mézeskalács, grillezett ételek és italok vásárolhatók.

Hitvilág

SZÜLŐK ISKOLÁJA. A Szülők iskolája program keretében pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia Márton Áron-termében tart előadást Ilyés Zsolt plébános. Mindenkit szeretettel várnak.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÍVBETEGEK EGYESÜLETE ma 17 órakor az Erzsébet parkban a pavilon körül találkozót tart.

GYŰLÉS. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete értesíti tagságát, valamint az 1990/118-as törvény kedvezményezettjeit, hogy június 13-án, pénteken 10 órától évi nagygyűlést tartanak Sepsiszentgyörgyön a szervezet székházában. Napirenden a 1990/118-as törvény, annak az utóbbi időben szerintük törvénytelen alkalmazása.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, régi ruhákat szállít el ma Szentkatolnán és Imecsfalván, pénteken Kézdimárkosfalván, Kézdimartonfalván és Hatolykán. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Árkoson június 13-án, pénteken 8-tól 16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna gyógyszertár (0267 360 015) tart nyitva.

Motoros és közlekedésbiztonsági napok

A Motorious Tramps RC háromnapos motoros vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági képzésprogramot szervez pénteken, szombaton és vasárnap Sepsiszentgyörgyön. A program pénteken 18 órától a Beer&Bike Pubban indul Bálint Levente, a WideRoad szakoktatója Én és a bohócom című ingyenes és izgalmas elméleti előadásával, amelyre nemcsak motorosokat, hanem a közlekedés minden szereplőjét várják. Szombaton és vasárnap reggel 9 órától a Sepsi Duna Aréna parkolójában zajlanak a motoros gyakorlati képzések, ami nemcsak oktatás, hanem motoros közösségi esemény is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak még akkor is, ha nem vesz részt aktívan a képzésen, hiszen nézve, hallgatva is lehet tanulni, és a hangulat garantált. Az eseményt kiemelten támogatja Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Kovászna Megye Tanácsa.