Az apósom, anyósom is csíkszentdomokosi volt. Mint Frédi atya, a csíksomlyói szónok. Apósom is sánta volt, róla is lemondtak gyerekként a háborúból visszamaradt akna felrobbanása után, de megmaradt és teljes életet élt. Belőle nem szerzetes lett, hanem energetikus mester, a radnóti hőerőmű lelke. Ezek után hatványozottan figyeltem György Alfréd kamilliánus szerzetesre. És nem csalódtam.