A bejelentés szerint csütörtöki és szombati napokon a Wizz Air gépeivel lehet majd a fontos közlekedési csomópontnak számító bajorországi sváb városba, illetve onnan ide repülni.

Közben beindult a vakációs forgalom is Vidombákon, már több országba is lehet közkedvelt nyaralóhelyekre utazni: a törökországi Antalyába három társaság is szállít utasokat, a görögországi Kréta szigetére és Afrika északi partjaira, Tunéziába kettő-kettő, de ezek száma még nőhet. Egy izraeli járat is megjelenik a repülőtér honlapján olvasható menetrendben: a szebeni Fly Lili június 20-án, 23-án és 30-án hirdet Tel Aviv-i utakat, júliustól pedig minden hétfőn. A nyári hónapokban heti 23 utasszállító repülő térül-fordul Vidombákon, ezek közül egyelőre csak három nem szezonális: a Wizz Air budapesti, dortmundi és londoni járatai. A magyar légitársaság szeptember 30-tól Nápolyba, október 13-tól pedig Nürnbergbe is indít új járatokat, így összesen hét európai várossal fogja összekötni vidékünket. (demeter)