Az intézmény honlapján kedden közzétett dokumentum felidézi: az alkotmánybíróság 2024. december 6-án érvénytelenítette a november 24-i első forduló eredményeit. A bírói testület arra hivatkozott, hogy „számos szabálytalanság és a választási törvények többszörös megsértése (...) veszélyeztette a választási kampány átláthatóságát”, ami megkérdőjelezte a választások tisztaságát. „A döntést a választásokba való politikai beavatkozásként és az eltérő politikai véleménynyilvánítás példátlan jellegű és súlyú, túlzott korlátozásaként értelmezték a bírálói” – állapítja meg az amerikai külügyminisztérium. A jelentés felidézi azt is, hogy az alkotmánybíróság szerint az elnökválasztást a közösségi oldalakon zajló orosz információs művelet befolyásolta, de „független megfigyelők szerint” ezt a kampányt voltaképp az egyik román politikai párt bonyolította le.

A dokumentum a jelentősebb 2024-es romániai emberi jogi problémák között említi a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásáról szóló jelentéseket, az antiszemita indíttatású bűncselekményeket, erőszakos cselekményeket vagy erőszakkal való fenyegetéseket. A kormány meggyőző lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítására és megbüntetésére, de egyes esetekben a hatóságok nem jártak el megfelelően, és a büntetlenség problémát jelentett – olvasható a jelentésben.