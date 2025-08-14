Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Amerikai jelentés RomániárólAz érvénytelenített elnökválasztás is benne van

2025. augusztus 14., csütörtök, Világfigyelő

A tavalyi első elnökválasztási forduló eredményeinek érvénytelenítése is bekerült az amerikai külügyminisztérium Romániá­ra vonatkozó emberi jogi jelentésébe.

  • Fotó: Facebook / Călin Georgescu
    Fotó: Facebook / Călin Georgescu

Az intézmény honlapján kedden közzétett dokumentum felidézi: az alkotmánybíróság 2024. december 6-án érvénytelenítette a november 24-i első forduló eredményeit. A bírói testület arra hivatkozott, hogy „számos szabálytalanság és a választási törvények többszörös megsértése (...) veszélyeztette a választási kampány átláthatóságát”, ami megkérdőjelezte a választások tisztaságát. „A döntést a választásokba való politikai beavatkozásként és az eltérő politikai véleménynyilvánítás példátlan jellegű és súlyú, túlzott korlátozásaként értelmezték a bírálói” – állapítja meg az amerikai külügyminisztérium. A jelentés felidézi azt is, hogy az alkotmánybíróság szerint az elnökválasztást a közösségi oldalakon zajló orosz információs művelet befolyásolta, de „független megfigyelők szerint” ezt a kampányt voltaképp az egyik román politikai párt bonyolította le.

A dokumentum a jelentősebb 2024-es romániai emberi jogi problémák között említi a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásáról szóló jelentéseket, az antiszemita indíttatású bűncselekményeket, erőszakos cselekményeket vagy erőszakkal való fenyegetéseket. A kormány meggyőző lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítására és megbüntetésére, de egyes esetekben a hatóságok nem jártak el megfelelően, és a büntetlenség problémát jelentett – olvasható a jelentésben.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 499 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-14: Világfigyelő - :

Egyeztettek az amerikai–orosz csúcs előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tegnap Berlinbe látogatott, és tárgyalt Friedrich Merz kancellárral, majd zárt ajtók mögött videokonferencián tárgyaltak több európai vezetővel, Donald Trump amerikai elnökkel és alelnökével, J. D. Vance-szel.
2025-08-14: Világfigyelő - :

Hatalomváltást akarnak elérni Magyarországon (Európai Bizottság)

Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon – jelentette ki tegnap kiadott közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.
rel="noreferrer"