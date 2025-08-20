Korszerűsítik a Vidraru gátját

A minisztérium Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a miniszter koholmánynak nevezte azokat a híreszteléseket, melyek szerint „a franciák lecsapolták a tavat, hogy elvigyék az aranyat”, vagy hogy elárasztott falvak lennének a mesterséges tó medrének alján. Azt írta: 60 év elteltével időszerűvé vált néhány olyan korszerűsítési és karbantartási munka elvégzése a Vidraru gátján, amelyhez ellenőrzött módon le kell ereszteni a tó vizét.