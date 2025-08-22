Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Őrizetbe vették

2025. augusztus 22., péntek, Belföld

Őrizetbe vette tegnap a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Radu Cristian mangaliai polgármestert, akit ötrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával és pénzmosással gyanúsítanak.

  • Fotó: Facebook / Radu Cristian
    Fotó: Facebook / Radu Cristian

A DNA közleménye szerint a politikus 2020 és 2025 között közvetlenül és közvetítőn keresztül összesen 645 ezer eurót kért és kapott különböző vállalkozóktól városrendezési dokumentumok kibocsátásának, helyi tanácsi határozatok kezdeményezésének és más intézkedéseinek ellentételezéseként. Az ügyészek szerint Radu Cristian a törvénytelenül megszerzett pénz nagy részét egy szálloda megvásárlásával próbálta álcázni.

