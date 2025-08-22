Őrizetbe vették

A DNA közleménye szerint a politikus 2020 és 2025 között közvetlenül és közvetítőn keresztül összesen 645 ezer eurót kért és kapott különböző vállalkozóktól városrendezési dokumentumok kibocsátásának, helyi tanácsi határozatok kezdeményezésének és más intézkedéseinek ellentételezéseként. Az ügyészek szerint Radu Cristian a törvénytelenül megszerzett pénz nagy részét egy szálloda megvásárlásával próbálta álcázni.